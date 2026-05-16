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Muere un hombre de 57 años tras caer a un pozo en Helechal, Badajoz

El cuerpo fue rescatado por los bomberos del fondo de un pozo de unos diez metros de profundidad y con cerca de seis metros de agua.

Coche de Guardia Civil

Coche de Guardia CivilEuropa Press

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Un hombre de 57 años ha muerto en la noche de este pasado viernes tras caer a un pozo situado en un cortijo próximo a Helechal, pedanía perteneciente al municipio pacense de Benquerencia de la Serena, según han confirmado fuentes de la Diputación de Badajoz y de la Guardia Civil.

El suceso movilizó a varios servicios de emergencia hasta la zona, ubicada en un entorno rural cercano a la localidad. En concreto, se desplazaron dos dotaciones de bomberos procedentes de los parques de Castuera y de Don Benito-Villanueva, además de efectivos sanitarios y agentes de la Guardia Civil.

El cuerpo del fallecido fue localizado en el fondo del pozo, de donde tuvo que ser rescatado por los bomberos. Las labores de recuperación resultaron especialmente complejas debido a las características de la infraestructura, que tenía una profundidad aproximada de diez metros y acumulaba alrededor de seis metros de agua.

Fuentes conocedoras de la intervención han señalado que el rescate se llevó a cabo con "bastante dificultad", precisamente por la profundidad del pozo y por el nivel de agua existente en su interior. Finalmente, los equipos desplazados al lugar lograron recuperar el cuerpo sin vida del hombre.

La Guardia Civil investiga las causas del suceso

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la caída. Aunque las pesquisas continúan abiertas, las primeras informaciones apuntan a que se trataría de un accidente.

El pozo se encuentra, según ha adelantado el diario HOY, en un edificio de disfrute comunal conocido como Casa Grande, situado cerca del arroyo Venero.

En ese entorno se celebraban este pasado viernes las fiestas en honor a San Isidro Labrador, una cita tradicional vinculada al calendario festivo de la zona.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre cómo se produjo la caída ni sobre si el fallecido participaba en las celebraciones que tenían lugar en las inmediaciones.

La investigación de la Guardia Civil deberá determinar la secuencia exacta de los hechos y confirmar las causas del fallecimiento.

Helechal es una pedanía de Benquerencia de la Serena, en la provincia de Badajoz, situada en un entorno rural de La Serena.

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