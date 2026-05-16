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Doce detenidos en Nápoles por robo de relojes de lujo en zonas turísticas de España

La Policía Nacional lidera una operación europea contra grupos criminales especializados en el robo violento de relojes de alta gama.

Doce personas han sido detenidas por robo de relojes de alta gama en Espa&ntilde;a.

Doce personas han sido detenidas por robo de relojes de alta gama en España.Antena 3 Noticias

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María Sáez
Publicado:

La operación europea que lidera la Policía Nacional contra grupos criminales especializados en el robo violento de relojes de lujo se ha saldado con la detención de 12 personas en Nápoles. Aunque la ciudad italiana era la tierra natal o residencial de muchos de sus miembros, la banda operaba en zonas turísticas de España como Marbella, Málaga, Barcelona, Ibiza y Palma de Mallorca.

Desarrollada en colaboración con la Polizia di Stato de Italia y con la coordinación de Europol, el arresto se ha llevado a cabo la madrugada de este viernes en ejecución de órdenes europeas de detención y entrega emitidas por distintas autoridades judiciales españolas.

"Paranzas" es el nombre con el que se conoce a este grupo de criminales de origen napolitano especializados en el robo de relojes de alta gama en la vía pública.

La investigación apunta a que estas organizaciones se articulan entre tres y cinco personas con funciones "perfectamente definidas". Entre ellas, "planifican minuciosamente" su desplazamiento a España sirviéndose de documentación falsa así como de vehículos desplazados desde Italia o alquilados para su movilidad y huida.

Hoteles, restaurantes, playas o zonas comerciales de lujo son los objetivos principales de este grupo de criminales. Una vez en el país, seleccionan "cuidadosamente" a sus víctimas en estos lugares frecuentados por turistas y personas con alto poder adquisitivo.

Tras largas vigilancias, mediante una acción "rápida y violenta" cumplen su objetivo. Uno o varios miembros arrancan el reloj de la muñeca de la víctima y huyen de inmediato, en motocicleta o 'scooter'.

Más tarde, otros integrantes del grupo trasladan los relojes sustraídos fuera de España para introducirlos en canales de receptación internacionales, describe la Policía.

Una amenaza de escala internacional

"El aumento del valor de los relojes de lujo en el mercado internacional ha favorecido la expansión de este fenómeno criminal por distintos países europeos", ha indicado la Policía, dado el alto valor económico de este tipo productos en el mercado negro.

Tras estas detenciones, son 31 los arrestos realizados en el marco de esta investigación en distintos países europeos.

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Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

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