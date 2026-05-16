Un mes de la regularización: más de 200.000 solicitudes y el caos inicial ya superado

Este sábado, 16 de mayo, se cumple un mes del inicio de la regularización extraordinaria de inmigrantes. La medida, que prevé beneficiar a cerca de 500.000 personas, ha abierto expectativas para miles de personas que se encontraban en situación irregular, pero que también ha desatado una batalla política y judicial.

Por un lado, el plan fue aprobado por el Gobierno por decreto, sin el visto bueno del Congreso. De hecho, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica solicitó al Tribunal Supremo suspender la cautelar del real decreto del Gobierno que permitía la regularización, pero el alto tribunal decidió no aceptar esa petición.

Choque políticos

La regularización también ha causado un choque político, que incluso ha llegado a los tribunales, con varias peticiones para que se suspenda cautelarmente. Entre otros, el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo criticó la medida puesta en marcha por el ejecutivo, aunque matizó las declaraciones en las que acusaba al ejecutivo de regularizar migrantes a "granel", incluso con antecedentes penales. Feijóo precisó que él habló de antecedentes policiales y no penales. En declaraciones a medios, insistió en que la norma "improvisada y disparatada" beneficiará a personas que han entrado ilegalmente en España, "aun teniendo antecedentes policiales".

Sus palabras despertaron una ola de críticas desde Moncloa. La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, le replicó que el proceso de regularización extraordinaria "es para personas en situación irregular, no para delincuentes".

Atascos burocráticos

Por el momento aún no se disponen de datos oficiales, pero durante las dos primeras semanas se sabe que se han superado las 200.000 solicitudes. Este primer mes nos ha dejado la imagen de largas colas, con problemas para conseguir los documentos necesarios. Durante las primeras jornadas, cientos de personas han hecho colas durante el día e incluso de madrugada en Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat y otros municipios para obtener empadronamientos e informes de vulnerabilidad, documentos imprescindibles para acceder al proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno.

Además, la puesta en marcha del dispositivo presencial arrancó con importantes problemas organizativos. Largas esperas de varias horas, falta de información clara y una notable sensación de desorden han marcado los primeros días, especialmente en el área metropolitana de Barcelona.

Sin embargo, tras un mes, parece que la situación se ha normalizado, y tanto Correos como los sindicatos aseguran que ya se ha superado el caos inicial.

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