Stop Bullying, el juego creado por un profesor granadino contra el acoso escolar

Rafael Bailón, profesor del IES Emilio Muñoz de Cogollos de la Vega en Granada acaba de lanzar Stop Bullying "una caja que utiliza el método socrático y el teatro social" señala. Rafael que fue reconocido con el Premio al Mejor Docente de España en 2020 pretende con este juego de cartas prevenir el acoso escolar y "romper el silencio en las aulas". Este recurso pedagógico organizado en itinerarios temáticos como La Línea Roja, Romper el Silencio o el Jardín Interior va dirigido a alumnos de Primaria, Secundaria FP y Bachillerato.

Rafael, profesor de Lengua y Literatura, ideó Stop Bullying ante la falta de herramientas que tienen los docentes para abordar el acoso más allá de la teoría. El juego "marca un cambio en la forma de gestionar la convivencia escolar", explica. A través de los cinco bloques con los que cuenta este recurso se trabaja la empatía y la prevención desde la educación emocional con el objetivo de fomentar el debate e identificar conductas de acoso.

"Ponerse en la piel de la víctima"

Las 110 cartas que componen el juego abordan problemas como el ciberacoso, la prevención del suicidio, los delitos de odio o la responsabilidad penal del menor a partir de los 14 años.

Lo más innovador de Stop Bullying es su metodología "no se trata de un libro" manifiesta su creador. A través de tres movimientos pedagógicos se guía al grupo a desmontar mitos como "saber diferenciar entre broma y agresión" también sirve para "ponerse en la piel de la víctima" y lo más importante matiza a "intervenir y definir las reglas de oro de la clase".

Stop Bullying no solo es una herramienta para los profesores en las aulas también una guía para los padres en casa y se recomienda para gabinetes psicológicos y asociaciones. En menos de un mes desde su lanzamiento ya está disponible en ediciones en castellano y catalán.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.