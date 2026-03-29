Gil Resino denuncia una agresión por parte de un miembro del PSOE tras un pleno en Toledo

Inocencio Gil Resino, exalcalde de Pepino (Toledo) y portavoz del Partido Popular (PP) en esta Ayuntamiento, denunció ante la Guardia Civil una agresión que sufrió en el último pleno municipal. El ataque se produjo por parte de una persona que estaba en la candidatura del PSOE en las elecciones municipales de 2023.

Denuncia ante la Guardia Civil

Este sábado, fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE que, tanto Gil Resino y otro miembro de la misma localidad (del que no se conocen datos), han denunciado ante el Instituto Armado los hechos ocurridos este viernes. Ambas denuncias han sido remitidas al juzgado que estaba en funciones de guardia de Talavera de la Reina.

El PP de Toledo, en un comunicado de prensa, ha mostrado su "más firme apoyo" a Inocencio Gil Resino y añaden que fue "una persona que formó parte de la candidatura del PSOE en las últimas elecciones municipales profirió insultos reiterados durante la sesión plenaria y posteriormente agredió físicamente al exalcalde en el interior de las dependencias municipales", una vez finalizara el pleno.

El partido también ha manifestado que estos sucesos son "un episodio de extrema gravedad que atenta contra los principios básicos de respeto y convivencia que deben regir la vida pública" y traslada todo su respaldo a Inocencio Gil y a su familia, y le desea una pronta recuperación.

"La política no puede convertirse en un espacio de enfrentamiento ni de violencia"

En el comunicado también se incluye una reflexión tras los hechos ocurridos: "Resulta especialmente preocupante que estos hechos se produjeran en el transcurso de un pleno municipal, el máximo órgano de representación democrática de los ciudadanos, sin que se adoptaran medidas para evitar una escalada de tensión". También se lamenta "profundamente este clima de tensión y deterioro de la convivencia", y que "la política no puede convertirse en un espacio de enfrentamiento ni de violencia".

Desde el PP se ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para "rebajar la confrontación, garantizar el respeto institucional y preservar la dignidad" de las instituciones.

Comunicado del PSOE

Por su parte, el PSOE de Toledo, ha publicado un mensaje en redes sociales donde ha condenado "cualquier forma de violencia". Añade que esta agresión "no tiene cabida en democracia". "Los espacios públicos deben ser de respeto y diálogo, nunca escenario de comportamientos inadmisibles", señaló el partido.

Por su parte han apelado a la "responsabilidad colectiva" para mantener una buena convivencia y el respeto institucional.

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