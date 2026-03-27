El PP citará a Puente, Ábalos, Koldo y Pardo de Vera en la comisión del Senado por el accidente de Adamuz

El Partido Popular quiere llevar a cabo una ofensiva política en el Senado en torno al accidente ferroviario de Adamuz en el que murieron 46 personas. Este viernes han presentado su plan de trabajo para la comisión de investigación, que incluye la citación del actual ministro de Transportes, Óscar Puente, así como de sus predecesores José Luis Ábalos y Raquel Sánchez, además del exasesor Koldo García y la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.

La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, ha defendido un plan "muy ambicioso" con el que su partido pretende "seguir el rastro del dinero hasta el final", recabar "toda la documentación sin excepción" y reconstruir "cada decisión, una a una" relacionada con el siniestro. El objetivo, ha subrayado, es "conocer la verdad" y exigir responsabilidades, sin descartar acudir a la Fiscalía si se detectan "indicios de delito".

Investigación política del sistema ferroviario

La comisión, que se prolongará durante un año, no se centrará únicamente en el accidente, sino en el estado global del sistema ferroviario español. El PP busca analizar el deterioro de la red, las inversiones, el mantenimiento y la gestión tanto en Alta Velocidad como en Cercanías y media distancia.

Para ello, ha solicitado un amplio volumen de documentos: desde comunicaciones de los días del accidente hasta informes sobre obras, cambios de velocidad en los tramos o diligencias de la Fiscalía Europea por el uso de fondos comunitarios. También reclama expedientes relacionados con presuntos contratos irregulares en el seno de Adif.

"No fue un hecho aislado"

Desde el PP insisten en que el accidente de Adamuz "no fue un hecho aislado ni una cadena de errores sino un fallo del sistema y del Gobierno", al que acusa de falta de transparencia y de haber ignorado advertencias previas: "Despreciar las alertas; esconderse y no asumir responsabilidades y mentir y ocultar pruebas".

La portavoz popular ha señalado directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez y a los responsables de Transportes por lo que considera "la mayor crisis ferroviaria de nuestra historia", criticando además la ausencia de Presupuestos como un obstáculo para la inversión y la seguridad en la red.

La comisión arrancará con un listado inicial de 78 comparecientes y se estructurará en tres fases: recopilación de información, comparecencias y elaboración de conclusiones que serán elevadas al Pleno del Senado.

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