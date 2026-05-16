Investigan a un fisioterapeuta por agresión sexual a una menor de 13 años en Valencia

La Guardia Civil investiga a un fisioterapeuta de 25 años de un equipo de fútbol de Faura (Valencia) como presunto autor de una agresión sexual a una menor de 13 años que juega en el club, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

Los hechos habrían ocurrido el pasado miércoles sobre las 19.00 horas, cuando la menor acudió a una sesión de fisioterapia. Dos días después, el viernes 15 de mayo, la joven presentó una denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Puzol por la exploración realizada en el centro sanitario. Por el momento, se desconoce si el fisioterapeuta ha sido detenido.

Detenido un médico por agredir sexualmente a varias pacientes

La Policía Nacional ha detenido en Los Realejos (Tenerife) a un médico de Atención Primaria acusado de presuntas agresiones sexuales a varias pacientes, algunas de ellas menores de edad. La investigación se inició tras varias denuncias presentadas por jóvenes de entre 17 y 19 años atendidas en el centro sanitario.

Según las pesquisas, el médico habría realizado tocamientos injustificados durante consultas médicas y exploraciones ginecológicas. Los agentes investigan además si el acusado llevaba a cabo determinadas pruebas sin presencia de personal de enfermería, mientras continúan recabando testimonios y posibles nuevas denuncias.

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