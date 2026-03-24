Delcy pactó en Barajas con Ábalos el envío de 6 millones de barriles de crudo para financiar al PSOE

La reunión mantenida en enero de 2020 en el aeropuerto de Barajas entre José Luis Ábalos, Koldo García y la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez vuelve al centro del debate tras la aparición de nueva información. Según publica el diario El Español, se han conocido detalles sobre el contenido de un sobre entregado aquella noche y que actualmente está en manos de la investigación judicial.

El citado medio sostiene que ese documento incluiría referencias a una negociación relacionada con un suministro de petróleo venezolano. En concreto, se menciona una oferta de seis millones de barriles de crudo, vinculada a una operación que tendría como objetivo financiar al PSOE y a la Internacional Socialista con un importe de 250 millones de euros.

El contenido del sobre

El sobre, procedente de la petrolera estatal venezolana, fue entregado por Delcy Rodríguez a Víctor de Aldama durante aquella visita. Según se ha conocido, Aldama lo ha puesto posteriormente a disposición del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga posibles irregularidades en la financiación del PSOE.

El propio Aldama ya había avanzado que el contenido del sobre guardaba relación con "hidrocarburos, financiacion psoe e internacional socialista". No obstante, ha evitado detallar su contenido, mientras continúan las diligencias.

De acuerdo con la información publicada por El Español, entre los documentos habría un certificado fechado el 4 de febrero de 2020, pocos días después del encuentro en Barajas. En él se recogería la oferta de esos seis millones de barriles de crudo tipo Boscán, con un plazo de vigencia de 45 días.

La publicación también apunta a la existencia de un anticipo económico vinculado a esa operación. En concreto, se menciona un ingreso de cinco millones de euros en una cuenta bancaria en Rusia, aunque la operación no habría llegado a completarse.

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