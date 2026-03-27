El PP critica los cambios de gobierno de Sánchez: "Más continuismo y más sanchismo"

La convocatoria de elecciones en Andalucía ha precipitado el último cambio de gobierno. El de ayer fue el último día de María Jesús Montero como vicepresidenta primera y el de hoy el primero del ministro Carlos Cuerpo en ese puesto. Al ejecutivo se suma además Arcadi España, hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial y desde hoy nuevo ministro de Hacienda.

Ha sido una mañana llena de emociones en el ministerio de Hacienda. Montero, hoy ya si de verdadera despedida, ha insistido en que encara su candidatura en Andalucía con "muchísima ilusión". Todo su equipo, al que ha vuelto a agradecer su labor durante estos años, la ha despedido entre aplausos y ella le ha dedicado sus mejores palabras destacando de ellos su "inteligencia, conocimiento, y tenacidad".

También se ha dirigido a sus dos nuevos sucesores. En Cuerpo ha depositado "su más absoluta confianza", destacando de él ser una persona "sobradamente cualificada". "Carlos nunca te estaremos suficientemente agradecidos", ha asegurado.

De Arcadi ha hablado como su "compañero de batallas", asegurando que tiene "todos los ingredientes que tiene que tener un ministro: inteligencia, capacidad negociadora y capacidad de decir que no".

Carlos Cuerpo, nuevo vicepresidente primero del Gobierno

También cargada de emoción ha estado la comparecencia del nuevo vicepresidente primero, Carlos Cuerpo. Ha recordado cómo fue su discurso cuando fue nombrado ministro de Economía para contar que esta vez las palabras de su madre se han resumido en un "¡Ay hijo, no me lo creo!".

Cuerpo ha agradecido al presidente del Gobierno la confianza depositada en él y de su antecesora, María Jesús Montero, ha destacado su "carácter dialogante" y su trabajo "incansable". "Allí donde estés, y sabemos dónde vas a estar, vas a florecer", le ha asegurado.

Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda

A diferencia de Carlos Cuerpo, Arcadi España milita en el PSOE desde hace años. Fue mano derecha del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, jefe de su gabinete primero y conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad después. Entre sus cargos también destacan el de portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Valencianas y el de Secretario de Estado de Política Territorial, cargo que ha ejercido hasta hoy.

España ha reconocido que asume el cargo con cierto "vértigo", consciente de que por delante tiene el "reto" de presentar los Presupuestos Generales del Estado. "Asumo esta tarea con continuidad sabiendo que tengo uno de los mejores equipos", ha afirmado.

Toque a Sumar y críticas del PP

El nombramiento de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero del Gobierno se interpreta como un toque a Sumar, teniendo en cuenta las muchas diferencias que ha tenido con la vicepresidenta Yolanda Díaz que llegó a referirse a él como “mala persona”.

Cuerpo nunca ha entrado al choque y hoy los ministros de Sumar también han intentado evitarlo, limitándose a insistir en que "este es un gobierno de coalición. Dos partidos distintos que comparten proyecto". "No es ningún secreto que Sumar siempre quiere ir más lejos", ha asegurado el ministro Urtasun.

Para el Partido Popular, Sánchez ha optado por más "continuismo y más sanchismo". "Sánchez ha jugado al juego de las sillas", ha asegurado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

Fuentes populares aseguran que el presidente "ha perdido la oportunidad de cesar a la ministra del apagón y al ministro de Adamuz", en referencia a Aagesen y Puente, y aseguran que los españoles no querían una nueva crisis de Gobierno "sino un cambio de Gobierno a través de las urnas".

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