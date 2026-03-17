Muere un hombre al saltar de un tren en marcha tras pasarse su parada en Toledo

Un hombre ha fallecido tras saltar presuntamente de un tren en marcha al darse cuenta de que se había pasado su parada en Oropesa, Toledo.

Aunque todas las hipótesis continúan abiertas, se sabe que alguien activó el freno de emergencia del tren, que circulaba aproximadamente a 90 km/h cuando se produjeron los hechos.

Apareció un cadáver junto a la vía

Aunque en ese momento no se localizó a ninguna persona en las proximidades de la vía, al día siguiente hallaron el cadáver de un hombre en una acequia cercana.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Saborido, que había acudido a Guadalajara para asistir al minuto de silencio convocado por los dos últimos casos de violencia de género, ha asegurado que los hechos "se están investigando y todavía no se saben las causas".

"No se sabe si se tiró o se bajó"

Tampoco se ha podido confirmar aún si el fallecido fue quien activó el freno de emergencia, pero Saborido ha reconocido que "es una posibilidad".

"No se sabe si se tiró, si se bajó o qué ocurrió", ha declarado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha. La investigación sigue su curso con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.