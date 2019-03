Un asistente a la fiesta del Madrid Arena: "La música paró durante unos minutos pero luego siguió"

La fiesta de Halloween en el recinto Madrid Arena en la Casa de Campo, se prolongó hasta el cierre del lugar, ajenos a la trágica noticia muchos jovenes permanecieron en lugar sin saber que tres chicas habían perdido la vida.

Algunos de los asistentes sí fueron testigos, un joven relata que él vio como el "Samur atendía a una chica" y su compañera añade "yo creo que se ha muerto, no dijeron nada pero lo creo". Además han presenciado como otras personas se desmayaban. Otros jovenes relataron que ellos sí escucharon "la explosión de un petardo" pero la mayoría coincide en que se han enterado de la noticia cuando llegaron a sus casas a través de los medios de comunicación o de las redes sociales.

El Madrid Arena tiene un aforo de 16.000 personas y según fuentes cercanas a la organización en la fiesta de había unos 10.000 asistentes, la mayor parte de ellos han vivido la fiesta del Thriller Music Park en el Madrid Arena sin saber que, mientras ellos continuaban bailando al ritmo del DJ Steve Aokin, tres chicas perdían la vida a pocos metros.

Así lo decidió la Policía, que consideró que para no alarmar a los asistentes lo más adecuado era hacer un desalojo gradual sin parar el concierto. La mayoría de los asistentes se enteraba de la trágica noticia al salir del recinto situado en la Casa de Campo. Uno de ellos asegura que iba al concierto a trabajar para una marca de bebidas y la Policía le informó de que se habían producido tres muertes dentro del recinto. "El incidente se produjo en una escalera con cuatro escalones arriba y abajo donde la gene quedó atrapada, muchos ayudaban a sacar a la gente", comenta este testigo.



Mientras, otro de los asistentes a la fiesta comenta que ha estado toda la noche dentro del Madrid Arena sin saber lo que había sucedido aunque la música sí paró durante unos segundos, "pero luego siguió como si nada". En cuanto al número de personas que se encontraban en esta fiesta especial de Halloween otro asistente afirma que se trataba de un número "normal". "He visto una discoteca llena de gente, pero normal, no había gente de más", comenta el joven.