Noticias de hoy, viernes 22 de agosto de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 22 de agosto de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Antena 3 Noticias
Publicado:

Los incendios que asolan España, atentados en Colombia y el tiroteo en Ávila, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, viernes 22 de agosto.

Los incendios en España

Los incendios forestales no dan tregua en España. Galicia, Castilla y León y Extremadura siguen en el foco de la emergencia, con miles de personas afectadas y carreteras cortadas. La situación se ha complicado en Pontevedra, donde dos nuevos fuegos mantienen en vilo a los vecinos de Oia y Vilaboa. Por su parte, en Cáceres, el incendio de Jarilla, que ha arrasado más de 16.000 hectáreas, está prácticamente perimetrado.

Atentados Colombia

Colombia ha vivido este jueves momentos de violencia marcada por dos ataques casi simultáneos que han dejado al menos 18 personas muertas y más de 60 heridas. Los atentados, ocurridos en Cali y en el municipio antioqueño de Amalfi, han vuelto a situar en el centro del debate la amenaza de las disidencias de las FARC y la escalada de la inseguridad en varias regiones del país.

Tiroteo en Ávila

Un tiroteo ocurrido la tarde del jueves 21 de agosto dejó un hombre fallecido y otro gravemente herido. El incidente se reportó alrededor de las 18:44 horas tras varias llamadas al 112 que alertaron de múltiples disparos. Testigos indican que pudo tratarse de una disputa sentimental entre dos familias del barrio.

Consulta las efemérides de hoy 22 de agosto de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

