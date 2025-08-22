Efemérides de hoy 22 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 22 de agosto?

El 22 de agosto de 1904, nace en Guang’an, provincia de Sichuan, Deng Xiaoping, una de las figuras más influyentes del siglo XX en China. Educado en Francia y en la Unión Soviética, se une al Partido Comunista Chino en su juventud y participa activamente en la revolución que culmina con la fundación de la República Popular en 1949. A lo largo de su carrera, ocupa cargos clave como ministro de Finanzas, secretario general del partido y presidente de la Comisión Militar Central. Su trayectoria política estuvo marcada por altibajos, especialmente durante la Revolución Cultural, cuando fue purgado por su cercanía a Liu Shaoqi y sus ideas reformistas. Tras la muerte de Mao Zedong en 1976, Deng ascendió al liderazgo supremo del país y se convirtió en el arquitecto de la China moderna. Impulsó profundas reformas económicas que abrieron el país al mercado y al mundo exterior, bajo el lema de “socialismo con características chinas”. Su política de “Un país, dos sistemas” sentó las bases para la reintegración de Hong Kong y Macao, y su legado perdura como símbolo de pragmatismo político y transformación nacional. Falleció en Pekín el 19 de febrero de 1997, dejando una huella indeleble en la historia contemporánea de China.

Un 22 de agosto, pero de 1920, se inaugura el primer Festival de Salzburgo, en Austria, como un símbolo de esperanza y reconciliación tras los estragos de la Primera Guerra Mundial. Concebido por figuras como Hugo von Hofmannsthal, Max Reinhardt y Richard Strauss, el festival nace con el propósito de unir culturas a través de la música, la ópera y el teatro, convirtiéndose en un mensaje de paz en medio de una Europa fragmentada. La representación de Jedermann (El hombre rico) en la plaza frente a la catedral marcó el inicio de una tradición que, con el tiempo, consolidaría a Salzburgo como uno de los epicentros culturales más prestigiosos del mundo.

¿Qué pasó el 22 de agosto?

1526.- El español Toribio Alonso de Salazar descubre, en nombre de rey español y emperador Carlos V, las Islas Carolinas en el Pacífico.

1717.- Las tropas españolas empiezan la reconquista de Cerdeña al desembarcar en Cagliari, su capital, ante la ambición de Felipe V por recuperar Italia y el Mediterráneo.

1795.- La Convención Nacional aprueba la Constitución que confiere el poder ejecutivo al Directorio, durante la Revolución Francesa.

1812.- El explorador y aventurero suizo Johann Ludwig descubre las ruinas de Petra en Jordania.

1846.- Guerra entre EE. UU. y México: Los norteamericanos conquistan la ciudad de Santa Fé, capital de Nuevo México.

1864.- Se firma el Convenio de Ginebra y se crea la Cruz Roja Internacional para asistir a víctimas de conflictos bélicos.

1968.- El papa Pablo VI llega a Bogotá, en la que es la primera visita de un Papa a Latinoamérica.

2004.- Los dos cuadros más famosos de Edvard Munch "El grito" y "La Madonna" son robados en Oslo (Noruega).

2010.- Al Qaeda libera a los cooperantes españoles Albert Vilalta y Roque Pasqual, secuestrados desde el 29 de noviembre en Mauritania.

2012.- Rusia entra a formar parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

2024.- El Tribunal Supremo de Venezuela valida la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones a pesar de la presión internacional.

¿Quién nació el 22 de agosto?

1862.- Claude-Achille Debussy, compositor francés.

1893.- Dorothy Parker, escritora estadounidense.

1928.- Karlheinz Stockhausen, compositor alemán.

1937.- Enrique García Asensio, director de orquesta español.

1941.- Enrique Loewe, empresario español.

1961.- Andrés Calamaro, cantautor, músico, compositor y productor argentino.

1964.- Mats Wilander, tenista sueco.

¿Quién murió el 22 de agosto?

1811.- Juan de Villanueva, arquitecto español.

1878.- María Cristina de Borbón, reina de España.

1998.- Elena Garro, escritora mexicana.

2003.- Imperio Argentina, cantante hispano-argentina.

2004.- Ángel Álvarez, presentador de míticos programas de radio como "Caravana musical" o "Vuelo 605".

2009.- Matilde Ladrón de Guevara, escritora chilena.

2021.- Brian Travers, saxofonista británico, fundador de UB40.

¿Qué se celebra el 22 de agosto?

Hoy, 22 de agosto, se celebra el Día Mundial del Folclore y el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias.

Horóscopo del 22 de agosto

Los nacidos el 22 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 22 de agosto

Hoy, 22 de agosto, se celebra santa María, reina y los santos Timoteo, Hipólito y Saturnino.