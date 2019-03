Emergencias da por "prácticamente controlados" los focos de Sant Elm y Andratx

El jefe del departamento de Emergencias del Govern balear, Miguel Angel Andreu, ha recalcado que los focos del incendio de Sant Elm y Andratx están "prácticamente controlados totalmente", de forma que las llamas entre Andratx y La Trapa están "más estables", por lo que sólo queda un frente sin control, que es la zona situada entre Estellencs y el Galatzó para evitar que las llamas lleguen a la reserva.



Tras la última reunión de coordinación celebrada a las 20.30 horas, Andrau ha lamentado que el fuerte viento de poniente que ha habido durante todo el día en Mallorca ha retrasado el control del incendio que afecta a la Serra de Tramuntana, si bien ha destacado que tanto los 28 medios aéreos, como los 415 humanos son "más que suficientes con un potencial contra el fuego más que considerable".



Andreu ha señalado que, a pesar de que se espera que esta noche amaine el viento, no se prevé que este domingo se pueda delimitar la zona del incendio y darlo, por tanto, por estable, teniendo en cuenta, además, que las llamas podrían extenderse hasta la finca de Galatzó, que no es de pinar, sino de carritx y, por tanto, el incendio podría aumentar de "manera más dinámica".



Ante tal situación en los alrededores del Galatzó, la tarde del domingo se han desalojado de manera preventiva a 83 turistas y alrededor de 14 trabajadores de la finca del Galatzó, si bien ha insistido en que salvo que cambiara de manera "radical" la evolución del fuego, no se prevé desalojar los municipios de Galilea ni Puigpunyent.



El jefe del departamento de Emergencias ha reconocido que la zona es "muy dificultosa", debido a que tiene una orografía "muy desagradable", por lo que ha dicho que lo "más peligroso" en estos momentos es que el fuego se extendiera de manera "más violenta" por la finca del Galatzó, razón por la cual los medios aéreos y terrestres se han centrado en esta zona a lo largo de esta tarde.



"La situación sigue siendo de inestabildiad y esperamos que esta noche las condiciones no sean más desfavorables e ir poco a poco delimitando la zona, para que a partir del lunes a las 07.30 horas, los medios aéreos puedan delimitar la zona y actuar con mayor fuerza", ha recalcado.

Por el momento, ha detallado que el incendio afecta a 1.600 hectáreas de masa forestal, al tiempo que ha indicado que, debido a la orografía del lugar, hay zonas que no se han quemado, a pesar de que en un principio se pensaba que estaban calcinadas, por lo que se había elevado a 1.800 la cifra de hectáreas afectadas, si bien hasta que no se dé por extinguido, no se podrá hacer una valoración de la extensión quemada. No obstante, ha augurado que, probablemente, aumente "un poco más" respecto a las hectáreas quemadas actualmente.



Continúan desalojados los 700 vecinos de Estellencs

Finalmente, ha incidido en que los 700 vecinos de Estellencs que fueron desalojados la pasada madrugada no podrán, de momento, regresar a sus casas, por lo que se ha habilitado el polideportivo de Esporles para que puedan pasar la noche, donde continuarán hasta que no se defina que Estellencs es "seguro", algo que espera que suceda este lunes.



En un comunicado, la Dirección General de Interior, Emergencias y Justicia ha informado de que de las 118 personas que fueron evacuadas al citado Polideportivo, algunas se han ido con familiares y amigos y otras a la residencia universitaria de la UIB y al Hospital de la Cruz Roja, mientras que otras han sido trasladadas a la Granja de Esporles.



Por otro lado, durante estos días también se han desalojado a 26 personas de la zona de Andratx, así como a 5 personas de la Finca de Son Llarg de Estellencs y las citadas 95 personas de la finca del Galatzó.



La Dirección General de Emergencias ha indicado que para las personas evacuadas que lo soliciten, se ha habilitado un servicio de acompañamiento para supervisar el estado de su vivienda y también para poder dar de comer a los animales.



También se ha preparado un dispositivo por si se tuviera que evacuar a los animales de la finca del Galatzó, de modo que en caso de que fuese necesario, el organismo responsable del traslado de los mismos sería Natura Parc.



Por su parte, esta tarde han llegado a Mallorca en un barco de Trasmediterránea nuevas unidades de la Unidad de Militar de Emergencias (UME) para colaborar en las labores de extinción del incendio de Andratx, después de que este domingo partieran efectivos desde Valencia a Ibiza, en el buque rápido Alborán, que seguirán en el ferry Tenacia hasta Palma donde tienen prevista su llegada a las 22.30 horas de esta noche.