Se busca a una adolescente de 13 años, desaparecida en Zaragoza, que necesita medicación

La Policía Nacional ha activado la búsqueda de una niña de 13 años, Angie A.C., desaparecida el pasado viernes 22 de agosto en la ciudad de Zaragoza. La adolescente, pertenece a uno de los centros de menores dependientes del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) del Gobierno de Aragón.

La alerta ha sido difundida a través del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), organismo dependiente del Ministerio del Interior, que ha señalado que su localización es prioritaria debido a que la menor requiere medicación, lo que aumenta la urgencia del caso.

Según han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, la desaparición fue deportada el mismo día 22 por los responsables del centro de menores, al ver que Angie no regresó al centro en el que presumiblemente se encuentra en régimen semiabierto.

Fue entonces cuando, al constatar que la joven no se encontraba en las instalaciones ni se tenía noticia de su paradero, se procedió a interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Hasta el momento, no se han ofrecido datos sobre las circunstancias concretas en las que se produjo la desaparición, ni se ha informado de indicios que apunten a una posible dirección o motivo. Por ello, la colaboración ciudadana puede resultar clave para su localización.

Con el objetivo de facilitar su identificación, el CNDES ha publicado una serie de datos físicos que pueden ser útiles para quienes crean haberla visto: Angie mide 1,45 metros, pesa 40 kilos, tiene el pelo castaño y los ojos marrones. En el momento de su desaparición, vestía una camiseta amarilla, mallas negras cortas y zapatillas deportivas negras, tal y como indicaron los responsables del centro de menores.

Las autoridades solicitan colaboración ciudadana, que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se ponga en contacto a través del portal habilitado en el Ministerio del Interior o bien llamando al 091, número de la Policía Nacional o al 116000, la línea directa para casos de menores desaparecidos. Cada minuto cuenta en este tipo de situaciones, especialmente considerando las necesidades médicas de la menor.

Desaparece una menor de 17 años en Zaragoza

Esta no es la única alerta activa por la desaparición de un menor de edad en Zaragoza, ya que, desde el pasado 13 de agosto también se busca a Sara I.R., una joven de 17 años.

Según la alerta difundida por CNDES, la joven tiene una altura de 1,60 metros y pesa unos 50 kilos, con pelo castaño y ojos marrones.

Ambas alertas, se mantendrán activas hasta que se confirme la localización de las menores.

