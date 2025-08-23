Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Incendios

Hace una semana los focos más graves estaban en Zamora y Ourense: ahora todas las miradas están puestas en León

En estos momentos hay un total de 16 incendios activos, diez de ellos en Castilla y León y cinco en Galicia y uno en Asturias.

Hace una semana los focos más graves estaban en Zamora y Ourense: ahora todas las miradas están puestas en León

Hace una semana los focos más graves estaban en Zamora y Ourense: ahora todas las miradas están puestas en León

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

Hace apenas unos días, el noroeste de la península vivía una de las peores crisis forestales de su historia reciente. Decenas de incendios arrasaban montes en Galicia, Castilla y León y Extremadura, favorecidos por el calor extremo, el viento y la orografía. Hoy, el panorama ha cambiado significativamente: solo permanecen activos 16 fuegos, cuatro de ellos en Galicia, gracias al cambio de condiciones meteorológicas y al trabajo intenso de los servicios de extinción.

Las imágenes captadas por el satélite europeo Copernicus reflejan esta evolución. Las zonas afectadas, claramente visibles por las columnas de humo y las superficies calcinadas, muestran ahora un descenso en la actividad de los frentes de fuego. Lo que hace apenas una semana era un territorio en llamas, se encuentra ahora estabilizado o bajo control.

León, epicentro de la catástrofe

León ha sido una de las provincias más afectadas, con focos especialmente preocupantes como el de Barniedo de la Reina, donde la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha trabajado intensamente durante las noches para frenar el avance de las llamas. El viento y el relieve dificultaron las labores, pero la bajada de temperaturas ha permitido contener el incendio, que aún mantiene un nivel 2 de peligrosidad.

En localidades como Igüeña, los vecinos empiezan a regresar tras haber sido evacuados. Aunque el humo aún persiste en el aire, el fuego ya no representa una amenaza directa para la población. Sin embargo, el impacto en el paisaje es devastador: en lugares como Anllares o la aldea de A Caridade, la ceniza cubre lo que antes eran montes y viviendas. En Monterrei, solo queda el rastro gris del paso del fuego.

Un verano marcado por récords negativos

Desde el 8 de agosto, España ha registrado 19 de los 50 incendios más grandes de la última década, con 358.000 hectáreas quemadas en apenas dos semanas. En total, 2025 suma ya más de 400.000 hectáreas arrasadas, según el sistema de medición de Copernicus. Es la cifra más alta registrada en este siglo, y supera en 100.000 hectáreas al año 2022, a pesar de haberse registrado menos de la mitad de incendios.

Galicia y Castilla y León concentran más del 75% del área afectada. Solo en León y Ourense, la superficie calcinada representa el 15% y el 7% del total provincial, respectivamente. El llamado triángulo del fuego, formado por León, Zamora y Ourense, ha sufrido algunos de los incendios más destructivos del continente este año.

Casos como los de Larouco (Galicia) o Uña de Quintana (Castilla y León) ya figuran entre los más extensos de los que se tiene registro en España, solo por detrás del de Losacio en 2022.

Consecuencias más allá del fuego

Las consecuencias de esta ola de incendios no se limitan al terreno quemado. La calidad del aire ha empeorado visiblemente en el noroeste peninsular, como reflejan tanto los sensores de Copernicus como los registros de la Agencia Medioambiental Europea (EEA). En localidades como A Veiga, se han alcanzado niveles peligrosos de partículas contaminantes, especialmente las menores de 2,5 micras, que pueden provocar problemas respiratorios y oculares.

El humo, visible desde el espacio, ha sido una constante en los últimos días, intensificando los efectos de la contaminación ya presentes por el calor y fenómenos como la llegada de polvo sahariano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

España, epicentro de los incendios en Europa: concentra casi el 40% de las hectáreas arrasadas con 19 fuegos activos

Incendio en León

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, lunes 4 de agosto de 2025

Noticias de hoy, sábado 23 de agosto de 2025

Un bombero forestal trata de extinguir el fuego en Argayo, León.

Última hora de los incendios en España: bajan a 13 los incendios activos de alto riesgo y estabilizado el incendio de Larouco

Hace una semana los focos más graves estaban en Zamora y Ourense: ahora todas las miradas están puestas en León

Hace una semana los focos más graves estaban en Zamora y Ourense: ahora todas las miradas están puestas en León

Detenida una vecina de Carballo acusada de provocar 11 incendios forestales
INCENDIOS

Detenida una vecina de Carballo acusada de provocar 11 incendios forestales

Coche de la Policía Local de Ferrol.
Ferrol

Detenido por disparar al aire y llevarse a su hijo menor tras una discusión con su pareja en Ferrol

Incendio en el valle de Fornela, en León
Incendios

¿Está permitido limpiar los montes para evitar nuevos incendios? Los expertos responden

Los expertos forestales y de montes desmienten que en España esté prohibido limpiar y desbrozar terrenos.

Un agente de la Guardia Civil con un coche interceptado
Robo cobre

Detenidos tres miembros de un grupo criminal por el robo de toneladas de cobre en La Rioja

Los detenidos pertenecían a un grupo criminal y habían sustraído casi 3.000 metros de cableado de cobre de la red telefónica.

Acantilado de Llanes, Asturias

Encuentran el cuerpo de un hombre sin vida en un acantilado de Asturias

Imagen del mapa con la zona registrada

Registrado un terremoto de magnitud 3,4 en Rota (Cádiz)

Una persona practicando parapente

Muere un parapentista de 68 años tras una caída en Loja, Granada

Publicidad