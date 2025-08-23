Noticias de hoy, sábado 23 de agosto de 2025

Los incendios siguen siendo centrando el foco de atención. Poco a poco la situación va mejorando, pero todavía hay fuegos que preocupan.

La evolución del fuego esta semana

Mejora la dramática situación vivida estos últimos días por la oleada de incendios que ha arrasado buena parte del país. Actualmente, 13 fuegos siguen en nivel 2, 8 de ellos en Castilla y León, el que más preocupa y continúa avanzando de manera desfavorable es el de Igüeña, en León. También hay uno en Asturias y cuatro en Galicia.

Bronca política por la gestión de los incendios

Mientras se lucha contra el fuego continúa el enfrentamiento político entre Gobierno y oposición por la gestión de los incendios. Ambos se piden explicaciones por cómo se ha afrontado esta crisis. Esta semana cuatro ministros están llamados a comparecer a petición del PP. Los populares acusan al gobierno de incompetente, pero desde el PSOE creen que las explicaciones deberían darlas también los presidentes autonómicos de las comunidades afectadas, que son quienes tienen las competencias.

Nuevos audios sobre el caso Epstein

Ghislaine Maxwell, la cómplice del depredador sexual Jeffrey Epstein, asegura que Trump nunca se comportó de manera inapropiada y que el presidente americano es todo un "caballero". Se lo ha dicho al número 2 del fiscal general de EE.UU. en una entrevista cuyos audios se han filtrado y que podrán escuchar a lo largo de este informativo

Previsión del tiempo

Tras la bajada de temperaturas de los últimos días llegan las lluvias a una parte de la península

El Kilauea vuelve a entrar en erupción

En Hawai, el volcán Kilauea ha vuelto a entrar en erupción arrojando lava a 30 metros de altura. El Kilauea está considerado uno de los volcanes más activos del mundo.

