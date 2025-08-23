Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 23 de agosto de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, sábado 23 de agosto de 2025

Los incendios siguen siendo centrando el foco de atención. Poco a poco la situación va mejorando, pero todavía hay fuegos que preocupan.

La evolución del fuego esta semana

Mejora la dramática situación vivida estos últimos días por la oleada de incendios que ha arrasado buena parte del país. Actualmente, 13 fuegos siguen en nivel 2, 8 de ellos en Castilla y León, el que más preocupa y continúa avanzando de manera desfavorable es el de Igüeña, en León. También hay uno en Asturias y cuatro en Galicia.

Bronca política por la gestión de los incendios

Mientras se lucha contra el fuego continúa el enfrentamiento político entre Gobierno y oposición por la gestión de los incendios. Ambos se piden explicaciones por cómo se ha afrontado esta crisis. Esta semana cuatro ministros están llamados a comparecer a petición del PP. Los populares acusan al gobierno de incompetente, pero desde el PSOE creen que las explicaciones deberían darlas también los presidentes autonómicos de las comunidades afectadas, que son quienes tienen las competencias.

Nuevos audios sobre el caso Epstein

Ghislaine Maxwell, la cómplice del depredador sexual Jeffrey Epstein, asegura que Trump nunca se comportó de manera inapropiada y que el presidente americano es todo un "caballero". Se lo ha dicho al número 2 del fiscal general de EE.UU. en una entrevista cuyos audios se han filtrado y que podrán escuchar a lo largo de este informativo

Previsión del tiempo

Tras la bajada de temperaturas de los últimos días llegan las lluvias a una parte de la península

El Kilauea vuelve a entrar en erupción

En Hawai, el volcán Kilauea ha vuelto a entrar en erupción arrojando lava a 30 metros de altura. El Kilauea está considerado uno de los volcanes más activos del mundo.

España, epicentro de los incendios en Europa: concentra casi el 40% de las hectáreas arrasadas con 19 fuegos activos

Incendio en León

Un bombero forestal trata de extinguir el fuego en Argayo, León.

Última hora de los incendios en España: declarados dos conatos de incendio en El Hierro

Las llamas arrasaron la mitad de la superficie del ayuntamiento de Chandrexa de Queixa, en Ourense

Ourense afronta la reconstrucción tras arder una décima parte de su territorio: "Parecía el fin del mundo"

Coche policial de la Policía Nacional

Se busca a una adolescente de 13 años, desaparecida en Zaragoza, que necesita medicación

Vecino afectado
Incendios

Descontento en Navalcarnero con las indemnizaciones por los incendios: "Las ayudas no son suficientes"

Hace una semana los focos más graves estaban en Zamora y Ourense: ahora todas las miradas están puestas en León
Incendios

Hace una semana los focos más graves estaban en Zamora y Ourense: ahora todas las miradas están puestas en León

En estos momentos hay un total de 16 incendios activos, diez de ellos en Castilla y León y cinco en Galicia y uno en Asturias.

Detenida una vecina de Carballo acusada de provocar 11 incendios forestales
INCENDIOS

Libertad para la vecina de Carballo acusada de provocar 11 incendios forestales

La presunta autora del fuego de Entrecruces habría provocado 11 fuegos entre el 31 de julio y el 19 de agosto.

Coche de la Policía Local de Ferrol.

Detenido por disparar al aire y llevarse a su hijo menor tras una discusión con su pareja en Ferrol

Incendio en el valle de Fornela, en León

¿Está permitido limpiar los montes para evitar nuevos incendios? Los expertos responden

Un agente de la Guardia Civil con un coche interceptado

Detenidos tres miembros de un grupo criminal por el robo de toneladas de cobre en La Rioja

