El presunto captor de Patricia Aguilar: "Te amo Patricia, luchemos por la bebé, recuerda cuánto hablamos"

El presunto captor de Patricia Aguilar Poveda se ha puesto en contacto con Susanna Griso a través de una carta escrita desde la cárcel. Felix Steven Manrique está en prisión preventiva acusado de trata de personas.

Patricia Aguilar fue captada mientras era menor de edad, una vez cumplió los 18 años viajó a Perú de donde fue rescatada por su padre año y medio después. En los siete folios que Steven Manrique escribe a Susanna Griso niega que él sea el líder de ninguna secta y reitera que Patricia actuó libremente en todo momento.

"Yo no soy la persona que se pretende señalar como explotador abusivo, sometedor, líder de una secta en lo que se refiere a la madre de mi hija Patricia Aguilar Poveda, a quien amo con toda el alma, un amor noble que me tiene en prisión injustamente".

En la misiva explica que él la agregó a un grupo de WhatsApp en septiembre de 2016 "se hizo muy amiga de Paola, le dijo en el mes de diciembre de 2016 que viajaría a Perú que tenía que encontrar un lugar para vivir".

Manrique asegura que "jamás le dije que se viniera a Lima y menos en los términos que pretenden afirmar, como es que la engañé; jamás yo le he dicho que venía el apocalipsis y que yo era el único que podía salvarla".

El presunto captor asegura que la joven le indicó "que sus padres podrían hacerle daño a ella y a nuestro bebé". Y vuelve a escribir: "Yo jamás tuve un mal trato con ella, ni psicológico ni físico".

Felix Steven Manrique se dirige también a Patricia: "Yo le diría a Patricia que tenga valor y que diga la verdad. Jamás he utilizado violencia, amenaza, no la he privado de su libertad, no la he explotado sexualmente, no la he mandado a mendigar" y añade: "Te amo Patricia, luchemos por la bebé, recuerda cuanto hablamos".

También se dirige directamente a Susanna Griso, "señorita periodista, por amor de Dios yo no soy ningún maestro, líder de secta, ni de gnosis y que de ello me he servido para captar y traer a Lima a Patricia. Todo esto es completamente absurdo".