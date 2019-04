El líder de la secta peruana, sobre Patricia Aguilar: "Si tiene una relación disfuncional con sus padres, es un tema suyo"

Félix Steven Manrique, el líder del grupo religioso que captó a Patricia Aguilar a través de internet y por el que la joven viajó a Perú, ha declarado ante la Policía.

Manrique asegura que nadie tuvo que rescatar a la joven española y dice que "ella se ha estado comunicando" durante su estancia en Perú. "Está por su libre albedrío, rescatar no sería la figura", asegura.

Preguntado sobre por qué la joven estaba incomunicada, Manrique se defiende asegurando que él no interviene en los problemas que Aguilar tenga con su familia. "Si ella tiene una relación disfuncional con sus padres, es un tema de ella. No intervengo. No juzgo lo que no conozco", asegura.

En cuanto a las condiciones y el estado de desnutrición con el que se encontró a los menores que habitaban en La Chacra, el líder de la secta subraya que "el estado de desnutrición no está probado todavía", así como el estado de abandono: "Tampoco se ha demostrado. Yo vivía en La Chacra, tenían luz".

Al ser preguntado por qué él no estaba en el lugar donde se encontró a Patricia Aguilar, Manrique asegura que precisamente ese día había ido a comprar un colchón y que regresaría más tarde junto a su esposa después de que le realizaran una ecografía.

Patricia Aguilar fue rescatada por su propio padre en Perú del peligroso gurú Félix Steven Manrique, detenido también por la Policía peruana. La joven se fugó de casa recién cumplidos los 18 años y se unió a losgnósticos, un grupo que cree en el Apocalipsis.