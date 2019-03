El dueño de un piso en Madrid propone a una joven sexo a cambio de una rebaja en el precio del alquiler

Una usuaria de Twitter de Gran Canaria ha denunciado a través de la red social la propuesta que de un hombre para alquilar una habitación en Madrid. La joven ha compartido la conversación con el casero que lleva el alquiler. "Estoy llorando de la impotencia y no sé que hacer", ha escrito junto a las capturas de la conversación de Whastapp.

"Esta habitación, como sabrás, cuesta 450 euros en esta zona. Los alquileres están carísimos en Madrid y sé que hay gente que literalmente no puede asumir esos precios", así comienza la conversación. El casero le cuenta que podría dejar más barato el alquiler "a alguna chica joven que sea de mente abierta, no tenga prejuicios respecto al sexo y quiera llegar a algún acuerdo".

"No pretendo ofender a nadie", asegura el hombre y por eso, señala, sólo busca a "chicas abiertas de mente". En el mensaje se describe además como una persona educada, atractiva, culta y respetuosa y "con cuerpo de deportista".

La respuesta de la joven a la propuesta | Twitter

"Si se puede llegar a algún acuerdo que beneficie a ambas partes, bien, y sino, pues no pasa nada. De lo que se trata es de salir todos ganando", así finaliza la propuesta del dueño de la habitación en alquiler. La chica, totalmente atónita, respondió: "Es decir, tener sexo contigo de vez en cuando", a lo que el casero afirma: "Eso es".

Entonces la joven decidió llevar estos mensajes a comisaría, donde la dijeron no era "denunciable porque, supuestamente, no ha cometido delito". "Les he explicado que yo no caía, pero que mi miedo es que alguna se llegue a prostituir por eso. Nada, que no se denuncia", cuenta.