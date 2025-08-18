Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dos detenidos en Lleida por presunta participación en actividades yihadistas e intentar desplazarse a zonas de conflicto

La Policía Nacional ha arrestado en Vallfogona de Balaguer (Lleida) a dos sospechosos por presunta implicación en delitos de autoadoctrinamiento y colaboración con Daesh. Uno de ellos considerado altamente radicalizado y reincidente.

Dos detenidos en Lleida por presunta relación con el terrorismo yihadista

Natalia López
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido en Vallfogona de Balaguer en Lleida a dos personas por presunta participación en actividades vinculadas al terrorismo yihadista. Según las fuentes policiales, los arrestados están acusados de autoadoctrinamiento y colaboración con la organización terrorista Daesh.

La investigación dio comienzo hace aproximadamente 18 meses, cuando los especialistas de la lucha antiterrorista de la Policía Nacional detectaron la actividad sospechosa de uno de los ahora detenidos. El individuo mostraba una fuerte implicación con contenidos yihadistas y accedía de forma sistemática a repositorios vinculados al grupo terrorista de Daesh.

El sospechoso no solo consumía de forma reiterada el contenido propagandístico yihadista, sino que también lo compartía en redes sociales con fines de captación. Su objetivo, según apuntan las pruebas, era adoctrinar a otras personas en Europa y motivarles a cometer atentados terroristas en territorios europeos.

Las fuentes policiales subrayan que el detenido ya era reincidente, dado que contaba con antecedentes por la difusión de este tipo de material a través de internet. En uno de los mensajes que han podido interceptar, incluso habría manifestado su intención de desplazarse a una zona de conflicto para combatir junto a grupos afines a Daesh, lo que ha precipitado su detención ante el riesgo de que pudiera llevarlo a cabo.

¿Cómo fue el operativo?

El operativo tuvo lugar el pasado jueves en Vallfogona de Balaguer, una localidad de la provincia de Lleida, donde se llevaron a cabo las dos detenciones y varios registros domiciliarios. Tras pasar a disposición judicial, la Audiencia Nacional ordenó el ingreso en prisión provisional del principal investigado, mientras que el segundo arrestado quedó en libertad con cargos.

La operación ha sido dirigida por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y ha contado con la participación de las Brigadas Provinciales de Información de Lleida, Tarragona y Barcelona. Además, también ha participado la Dirección General de Seguridad Territorial (DGST) de Marruecos.

