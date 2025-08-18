Vídeo | Rescatadas 19 personas tras caer a un embalse por una fuerte racha de viento mientras hacían kayak

Bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado a 19 personas en el embalse del Atazar, al norte de la comunidad autónoma. La operación se realizó en helicóptero. Los rescatados estaban practicando kayak, pero una fuerte racha de viento les tiró al agua. Todos han resultados ilesos.

"Se trataba de 27 personas que estaban realizando actividad con kayak. Había entre 13 y 15 personas desaparecidas. Al final hemos realizado rescate acuático, con nuestro helicóptero y nuestras barcas, de 19 personas. Están todas con pronóstico leve", ha detallado Guillermo Gosalbo, Oficial de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.