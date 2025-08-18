Las lágrimas de una vecina de San Pedro de Cansoles por el avance del fuego: "Mi pueblo es una ratonera"

Los incendios de las últimas semanas han marcado un antes y un después en muchos municipios españoles. Durante estas fechas, se han quemado aproximadamente 83.000 hectáreas. Por el momento, se han registrado incendios en Galicia, Extremadura, Andalucía, Madrid, Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla La-Mancha y Castilla y León. Precisamente, esta última comunidad es una de las más castigadas por las llamas, con focos en Zamora y León.

Estos múltiples incendios han dejado un total de cuatro muertos y varios pueblos calcinados. Han sido muchos los vecinos que han visto cómo las llamas devoraban sus pueblos sin poder hacer nada para salvar sus pertenencias, y sobre todo, sus recuerdos.

Uno de esos pueblos calcinados ha sido San Pedro de Cansoles. Este municipio palentino, que pertenece a Guardo, se vio envuelto por las llamas provenientes de León.

Desde el camión de la UME, grabaron cómo se encontraba el pueblo después del paso de las llamas. En las imágenes pueden verse las casas arrasadas e incluso, algunas de ellas sin techo.

Vecinos indignados ante la falta de ayuda

Tras los incendios en esta zona, los vecinos continúan en el pabellón de Guardo, después de que los desalojaran por las llamas.

Tal y como relata una vecina, "casi todo el pueblo" está quemado y por ahora, solo queda "empezar de nuevo".

No obstante, hay otros que consideran que lo que pasó en su "pueblo se podía haber evitado". Asimismo, otra vecina argumenta que lo que ha sucedido es "negligencia pura y dura".

Las quejas continúan siendo comunes entre los vecinos que afirman que si han sido capaces de desalojarles en "24 horas", también se podía "hacer algo antes".

Ardió el 40% de los edificios de San Pedro de Cansoles

En total, y tal y como ha relatado el alcalde de Guardo, Juan Jesús Blanco, han ardido alrededor del 40% de las casas. De ese porcentaje, "no todas ellas eran habitables" sino que tan solo unas diez estaban ocupadas. Muchas de ellas pertenecían a familias que veraneaban en la zona y tan solo dos de ellas, pertenecen a personas que viven allí durante todo el año.

También, las llamas provocaron el desalojo de hasta cuatro poblaciones. Más de 500 personas tuvieron que ser realojadas en los polideportivos de Guardo y Saldaña, así como en viviendas particulares. Esta situación ha mejorado, pero en la comarca siguen lamentándose por la desgracia de unas llamas que están devorando un paisaje privilegiado.

Palacios de Jamuz, en León, también "se ha quemado entero"

Otra localidad que ha perdido casi la totalidad de sus casas ha sido Palacios de Jamuz.

En este municipio, situado en León, fueron desalojadas 60 personas. Para evitar que las llamas llegaran a sus hogares, algunos de los habitantes de Palacios de Jamuz decidieron quedarse en el municipio para contener el fuego.

Sin embargo, las llamas arrasaron con todas las viviendas y un agente de la Unidad Militar de Emergencias describió que el pueblo se había "quemado entero".

