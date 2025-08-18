Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Incendios

Las lágrimas de una vecina de San Pedro de Cansoles por el avance del fuego: "Mi pueblo es una ratonera"

El fuego llegó hasta San Pedro de Cansoles y arrasó con el 40% de las casas del municipio.

Vecinos realojados en el pabellón de Guardo

Una vecina de San Pedro de Cansoles asegura, entre lágrimas, que el incendio en su pueblo "se podía haber evitado" | Antena 3

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Los incendios de las últimas semanas han marcado un antes y un después en muchos municipios españoles. Durante estas fechas, se han quemado aproximadamente 83.000 hectáreas. Por el momento, se han registrado incendios en Galicia, Extremadura, Andalucía, Madrid, Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla La-Mancha y Castilla y León. Precisamente, esta última comunidad es una de las más castigadas por las llamas, con focos en Zamora y León.

Estos múltiples incendios han dejado un total de cuatro muertos y varios pueblos calcinados. Han sido muchos los vecinos que han visto cómo las llamas devoraban sus pueblos sin poder hacer nada para salvar sus pertenencias, y sobre todo, sus recuerdos.

Uno de esos pueblos calcinados ha sido San Pedro de Cansoles. Este municipio palentino, que pertenece a Guardo, se vio envuelto por las llamas provenientes de León.

Desde el camión de la UME, grabaron cómo se encontraba el pueblo después del paso de las llamas. En las imágenes pueden verse las casas arrasadas e incluso, algunas de ellas sin techo.

Vecinos indignados ante la falta de ayuda

Tras los incendios en esta zona, los vecinos continúan en el pabellón de Guardo, después de que los desalojaran por las llamas.

Tal y como relata una vecina, "casi todo el pueblo" está quemado y por ahora, solo queda "empezar de nuevo".

No obstante, hay otros que consideran que lo que pasó en su "pueblo se podía haber evitado". Asimismo, otra vecina argumenta que lo que ha sucedido es "negligencia pura y dura".

Las quejas continúan siendo comunes entre los vecinos que afirman que si han sido capaces de desalojarles en "24 horas", también se podía "hacer algo antes".

Ardió el 40% de los edificios de San Pedro de Cansoles

En total, y tal y como ha relatado el alcalde de Guardo, Juan Jesús Blanco, han ardido alrededor del 40% de las casas. De ese porcentaje, "no todas ellas eran habitables" sino que tan solo unas diez estaban ocupadas. Muchas de ellas pertenecían a familias que veraneaban en la zona y tan solo dos de ellas, pertenecen a personas que viven allí durante todo el año.

También, las llamas provocaron el desalojo de hasta cuatro poblaciones. Más de 500 personas tuvieron que ser realojadas en los polideportivos de Guardo y Saldaña, así como en viviendas particulares. Esta situación ha mejorado, pero en la comarca siguen lamentándose por la desgracia de unas llamas que están devorando un paisaje privilegiado.

Palacios de Jamuz, en León, también "se ha quemado entero"

Otra localidad que ha perdido casi la totalidad de sus casas ha sido Palacios de Jamuz.

En este municipio, situado en León, fueron desalojadas 60 personas. Para evitar que las llamas llegaran a sus hogares, algunos de los habitantes de Palacios de Jamuz decidieron quedarse en el municipio para contener el fuego.

Sin embargo, las llamas arrasaron con todas las viviendas y un agente de la Unidad Militar de Emergencias describió que el pueblo se había "quemado entero".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Safaris a motor y colapso de vehículos en el Teide: uno de los parques nacionales más visitados de Europa

Safaris a motor y colapso de vehículos en el Teide: uno de los parques nacionales más visitados de Europa

Publicidad

Sociedad

señora

Los vecinos, sobre el joven que prendió fuego a la iglesia de Albuñol: "Estaba fuera de sí"

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Dos policías abaten de varios disparos a un hombre que intentaba acuchillarles en Valencia

Vecinos realojados en el pabellón de Guardo

Las lágrimas de una vecina de San Pedro de Cansoles por el avance del fuego: "Mi pueblo es una ratonera"

Avión en la pista
Alicante

"Gruñidos" y "gemidos" en un avión con familias y niños: una pareja mantiene relaciones sexuales en un vuelo destino Alicante

Bombero agotado
Incendios

Los bomberos, al límite en su lucha contra los incendios: "Dan ganas de llorar o de cerrar los ojos y no mirar"

Rescate en el embalse de embalse del Atazar, Madrid
Sucesos

Vídeo | Rescatadas 19 personas tras caer a un embalse por una fuerte racha de viento mientras hacían kayak

Según ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid, en el operativo intervinieron un equipo de bomberos. Los rescatados estaban practicando kayak, pero, una fuerte racha de viento hicieron que cayeran al agua.

Patadas catedral
Valencia

El bochornoso momento en el que un hombre borracho agrede a puñetazos y patadas a un cura en la Catedral de Valencia

El cura lo llamó la atención porque se había quedado dormido en uno de los bancos.

Dos detenidos en Lleida por presunta relación con el terrorismo yihadista

Dos detenidos en Lleida por presunta participación en actividades yihadistas e intentar desplazarse a zonas de conflicto

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de Tráfico

Detenido el hombre de 83 años que se dio a la fuga tras atropellar a cuatro ciclistas en Colmenar de Oreja (Madrid)

Detenido un hombre por tres robos con fuerza en comercios de Es Mercadal, en Menorca

Detenido un hombre por tres robos con fuerza en comercios de Es Mercadal, en Menorca

Publicidad