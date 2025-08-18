Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dos policías abaten de varios disparos a un hombre que intentaba acuchillarles en Valencia

El hombre intentó este lunes agredir a los agentes de la Policía Nacional con un cuchillo.

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalEFE

Dos policías han abatido a tiros a un hombre chino de 46 años de edad. El hombre intentó agredirles con un cuchillo en el interior de un edificio de la ciudad de Valencia. Según las primeras investigaciones, los agentes se vieron obligados a disparar en defensa propia al ser atacados en un pequeño espacio en un rellano.

Los hechos ocurrieron sobre las 16 horas de la tarde en un edificio de cinco alturas en la calle GodofredoRos, en el barrio de Russafa. Hasta ese edificio llegaron los agentes al recibir el aviso de que, en el interior, se estaba desarrollando una violenta discusión entre dos vecinos.

Un vecino que residía en ese edificio llamó al 091 para pedir que acudiera la Policía porque otro vecino estaba golpeando la puerta de su vivienda. Los primeros agentes que lograron entrar al edificio, hablaron con la persona que había pedido ayuda y posteriormente, acudieron al piso donde vive el individuo que ha protagonizado el incidente.

El ciudadano chino recibió a los agentes con un cuchillo de grandes dimensiones y se abalanzó sobre ellos. Por tanto, los policías se vieron obligados a disparar en defensa propia con sus armas reglamentarias. El enfrentamiento se produjo en un espacio reducido, al lado de la puerta de la vivienda. Este espacio tan pequeño limitó los movimientos de los agentes y su capacidad de respuesta de una manera rápida y adecuada ante el intento de agresión.

Mientras sucedían los hechos, los vecinos aseguraron que escucharon alrededor de doce detonaciones en un breve periodo de tiempo. Tras recibir el aviso de tiroteo en el barrio de Monteolivete, un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente se desplazó con urgencia a la calle Godofredo Ros. Hasta esta calle, también acudieron varias patrullas de la PolicíaNacional en apoyo de los primeros agentes que intervinieron en el suceso.

Cuando llegaron al lugar de los hechos, los sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima. Sin embargo, no pudieron recuperar sus constantes vitales.

Después de que llegasen los servicios sanitarios, llegaron los especialistas de la Policía que recogieron los casquillos y examinaron los impactos de bala, ya que algunos de los disparos no consiguieron alcanzar al hombre.

Este artículo es una noticia de última hora sobre Valencia y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre lo ocurrido en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

