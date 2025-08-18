Los bomberos, al límite en su lucha contra los incendios: "Dan ganas de llorar o de cerrar los ojos y no mirar"

Con termómetros que superan los 65 °C, los bomberos y la UME (Unidad Militar de Emergencias) enfrentan una emergencia sin precedentes. Equipados con chalecos, armas contra incendios y máscaras antigás, avanzan metidos de lleno en el incendio, con visibilidad limitada por humo denso y luces de emergencia. Día y noche cumplen turnos de 13 a 14 horas diarias.

Los bomberos luchan contra las llamas y también contra el agotamiento de llevar tantos días al límite. Aseguran que están "cansados, son muchas horas... mucho viaje...". Paran lo justo para hidratarse y a seguir, las fuerzas pueden flaquear pero continúan a pesar de todo. "No hay medios ni hostias para poder apagarlo", lamenta uno de ellos.

Trabajan en condiciones extremas, a veces sin visibilidad, metidos de lleno en el incendio. Sin mirar el reloj, da igual que sea de noche o de día. Los equipos de emergencia no solo luchan contra el fuego y el agotamiento, sino también contra la impotencia ante una tragedia de magnitudes inéditas. Y aun así, a pesar de que como confiesa un bombero: "Dan ganas a veces o de llorar o de cerrar los ojos y no mirar", encuentran fuerzas para abrazar y consolar a quienes lo han perdido todo.

La situación es crítica

La situación ha escalado a niveles extremos: los incendios forestales afectan ya a más de 40 focos activos en regiones como Castilla y León, Galicia y Extremadura, con más de 115.000 hectáreas calcinadas solo en agosto. "Se te seca la cara del calor", afirma un bombero. Organismos oficiales confirman que la situación es crítica.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ordenado el despliegue de 500 efectivos adicionales de la UME, elevando la cifra total a 1.400 militares activos junto a otros 2.000 profesionales de apoyo. El Rey Felipe VI visitó la base de Torrejón y elogió su "labor heroica", mientras hizo un llamamiento a la prudencia ciudadana.

