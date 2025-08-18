Los vecinos, sobre el joven que prendió fuego a la iglesia de Albuñol: "Estaba fuera de sí"

El Pozuelo del municipio de Albuñol, en la provincia de Granada, se recupera del susto de ayer. Varios vecinos de la localidad presenciaron cómo un joven de origen magrebí accedió al templo del pueblo rompiendo una ventana y se dispuso a romper las vidrieras, las imágenes religiosas de los santos del interior y, finalmente, prendió fuego al templo con un mechero.

Ante estos hechos, la alcaldesa de la localidad ha llamado a la calma al pueblo y ha pedido "serenidad" a todos los vecinos del pueblo. Los vecinos relatan que fueron momentos muy angustiosos en los que veían que "el joven estaba fuera de sí". Muchos de ellos, al ver la situación, trataron de pararle, pero se había encerrado en el templo. Algunos resultaron heridos tratando de parar las llamas del interior.

El Arzobispado de Granada ha agradecido la colaboración de la ciudadanía y parroquias que ayudaron en el día de ayer. La rápida intervención de la Guardia Civil y de los bomberos de Motril consiguió sofocar el incendio.

El día de después

Las autoridades ya han detenido al responsable del incendio de la iglesia de El Pozuelo en el municipio de Albuñol en Granada. Los vecinos comentan que vieron cómo el marroquí accedió al templo rompiendo el cristal de la ventana de la puerta y bloqueó la cerradura para que nadie pudiera frenarle ni pararle en sus destrozos.

Ante esta situación, una de las vecinas asegura que le increpó diciéndole "que era un sinvergüenza" para que parara. Los que presenciaron la escena vieron cómo, una vez dentro, se dispuso a romper las figuras de los santos y finalmente prendía fuego con su mechero al interior de la iglesia.

Con todo esto, los vecinos pudieron finalmente acceder al interior del templo y con cubos de agua y mangueras procedieron a intentar apagar las llamas del interior. Afortunadamente, el templo no ha quedado reducido a cenizas, pero a día de hoy, tratan de recuperarse del susto y alguno de ellos aseguraba que "no he podido dormir en toda la noche".

El Arzobispado

En la misma tarde de ayer, el arzobispo de Granada se desplazó al lugar de los hechos para mostrar todo su "apoyo institucional y emocional" a los vecinos de la localidad.

"Este Arzobispado junto con los fieles de la Parroquia de la Pedanía de El Pozuelo, perteneciente al municipio granadino de Albuñol, lamenta profundamente y condena firmemente el grave incendio provocado intencionalmente por una persona que se encerró en el templo de dicho pueblo en el día de hoy, provocando importantes daños materiales y, sobre todo, atentando gravemente a lo más sagrado del culto cristiano y de los sentimientos religiosos de la mayoría de sus habitantes", rezaba el comunicado.

"Agradecemos su gran esfuerzo y riesgo, así como el de la Guardia Civil y Bomberos de Motril y demás servidores públicos. Nuestra gratitud también a las parroquias e instituciones civiles que han ofrecido su ayuda para paliar los daños materiales, así como a quienes han mostrado su solidaridad con la comunidad católica", seguía el comunicado.

El Ayuntamiento

La alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, ha trasladado su condena ante los hechos ocurridos y ha agradecido la rápida actuación que tuvieron los vecinos, la de los bomberos y la Guardia Civil, que ya ha detenido al presunto autor, que se encontraba desde hace poco tiempo en el municipio.

