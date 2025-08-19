Efemérides de hoy 19 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 19 de agosto?

El 19 de agosto de 2009, se lleva a cabo el primer trasplante de cara en España, concretamente en el hospital de La Fe de Valencia. El paciente, de 43 años, había perdido parte de sus rasgos faciales por un tratamiento de radioterapia contra el cáncer. El donante fue un hombre de 35 años fallecido en un accidente de tráfico.

El cirujano Pedro Cavadas llevó a cabo una intervención que duró más de 15 horas y permitió al receptor recuperar la movilidad de la lengua, la capacidad de hablar y tragar. Era el octavo trasplante de cara que se hacía en el mundo, pero el primero que incluía parte de la lengua y la mandíbula.

Desgraciadamente, el paciente falleció en el año 2013 debido a la medicación posterior al trasplante, según confesó el propio doctor Cavadas en una entrevista en el programa “El Hormiguero”.

Un 19 de agosto, pero de 1966, un devastador terremoto sacude la ciudad de Varto, en la provincia de Muş, al este de Turquía, alcanzando una magnitud de 6,8 en la escala de momento sísmico y una intensidad de IX en la escala de Mercalli. El sismo destruyó prácticamente todas las estructuras de la ciudad y provocó la muerte de aproximadamente 3.000 personas, además de dejar a más de 1.500 heridas y miles sin hogar. Considerado uno de los más mortíferos en la historia moderna del país, el terremoto reveló la vulnerabilidad de las zonas rurales ante fenómenos naturales y la necesidad urgente de mejorar las infraestructuras y los sistemas de respuesta ante emergencias.

¿Qué pasó el 19 de agosto?

1825.- Ejecución en la horca de Juan Martín Díaz "El Empecinado", líder guerrillero contra las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia Española.

1839.- La Academia de Ciencias de Francia presenta el daguerrotipo, antecedente de la fotografía.

1934.- Un referéndum en Alemania sobre la Ley de Jefatura del Estado confirma a Adolf Hitler como “Führer” (líder).

1953.- Golpe de Estado en Irán: establecimiento de un gobierno en favor del sah, Mohammad Reza Pahlavi.

1983.- Manifestación en Buenos Aires (Argentina) contra la Ley de Amnistía.

2003.- Mueren 22 personas en un atentado cerca de la sede de la ONU en Bagdad (Irak), entre ellas Sergio Vieira de Mello, representante de la ONU, y Manuel Martín Oar, capitán de navío español.

2010.- Intel anuncia la adquisición de la compañía de antivirus McAfee.

2010.- La última brigada de combate de Estados Unidos se retira de Irak.

2014.- Un vídeo difundido a través de foros yihadistas muestra la decapitación del periodista estadounidense James Wright Foley, secuestrado en Siria por el Estado Islámico en noviembre de 2012.

2024.- Naufraga en Sicilia el velero Bayesian, en el que fallecieron el magnate tecnológico británico Mike Lynch, su hija y otros cuatro turistas.

¿Quién nació el 19 de agosto?

1883.- Coco Chanel, diseñadora de moda.

1906.- Philo Farnsworth, inventor de la primera televisión totalmente electrónica.

1919.- Malcolm Forbes, millonario.

1940.- José Luis Balbín, periodista.

1946.- Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos.

1957.- Luis Francisco Esplá, torero y pintor.

1971.- Mary Jo Fernández, tenista.

1973.- Mette-Marit Tjessem, princesa de Noruega.

1977.- Iban Mayo, ciclista.

1987.- Nicolas Hülkenberg, piloto de automovilismo.

¿Quién murió el 19 de agosto?

1822.- Jean Baptiste Joseph Delambre, matemático y astrónomo.

1977.- Groucho Marx, actor cómico.

2002.- Eduardo Chillida, escultor.

2015.- Lina Morgan, actriz.

2016.- Marco Hohenlohe-Langenburg, duque de Medinaceli.

2020.- José Sanmartín Esplugues, filósofo y escritor.

2024.- Michel Guérard, chef.

¿Qué se celebra el 19 de agosto?

Hoy, 19 de agosto, se celebra el Día Mundial de la Fotografía y el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.

Horóscopo del 19 de agosto

Los nacidos el 19 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 19 de agosto

Hoy, 19 de agosto, se celebran los santos Juan Eudes, Mariano, Luis y Magín.