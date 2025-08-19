Cómo quitar la arena del coche de forma fácil después de un día de playa

Te encanta ir a la playa en verano, escuchar el sonido de las olas, tomar el sol, pasear por la orilla…pero sabemos que no es oro todo lo que reluce. Tras este merecido descanso, llega el momento de coger el coche y volver a casa. Ahí es cuando piensas: “¡ahora toca limpiar la arena, qué rollo!”.

Lo que para muchos es un quebradero de cabeza, para otros es un paso muy sencillo. Solo basta con tener un objeto en el coche para deshacerte de la temida arena de la playa. ¿Quieres saber cuál es? ¡Te lo enseñamos! También te damos cinco consejos para conservar tu coche de la mejor manera después de una jornada en la playa.

¿Cómo eliminar la arena del interior del coche?

Si piensas que lo mejor para quitar la arena de los asientos de tu vehículo es coger una bayeta húmeda y arrastrar la arena hacia afuera, estás muy equivocado. Este gesto puede dañar la tapicería de tu coche, especialmente si es de piel. Lo mejor para estos casos es tener siempre disponible una aspiradora de mano, con ella puedes eliminar sin problema la arena de los asientos, las alfombrillas y el maletero.

De esta manera, no generas esa abrasión sobre la superficie que sí podrías causar con una bayeta húmeda. Con la aspiradora de mano, el interior del coche quedará completamente limpio y sin daños. Por lo tanto, es preferible tener una guardada siempre en el interior de tu automóvil.

Consejos para mantener tu coche limpio en un día de playa

Además de tener una aspiradora de mano en el coche, te damos otros consejos que te serán muy útiles para una jornada de playa. ¡Toma nota para este verano!

Si quieres que el maletero no se llene de arena cuando guardas las sillas y la sombrilla, lo mejor es prevenir.

no se llene de arena cuando guardas las sillas y la sombrilla, lo mejor es prevenir. Intenta poner antes un hule o toalla extendida , así la arena caerá sobre ella y solo tendrás que sacudirla, sin limpiar más de la cuenta.

, así la arena caerá sobre ella y solo tendrás que sacudirla, sin limpiar más de la cuenta. Te recomendamos llevar una toalla seca extra . Esta servirá para ponerla en los asientos del coche si tienes el bañador mojado, así evitarás dañar la tapicería del vehículo.

. Esta servirá para ponerla en los asientos del coche si tienes el bañador mojado, así evitarás dañar la tapicería del vehículo. Ten a mano una botella de agua o garrafa . Úsala para enjuagar pies y piernas antes de entrar si estás muy lleno de arena, así evitarás llevarla al interior. También puedes llevar una pequeña palangana o cubo. Otra opción es sacudirte muy bien los pies con una toalla si la arena está seca.

. Úsala para enjuagar pies y piernas antes de entrar si estás muy lleno de arena, así evitarás llevarla al interior. También puedes llevar una pequeña palangana o cubo. Otra opción es sacudirte muy bien los pies con una toalla si la arena está seca. Lleva una bolsa para la basura para guardar envoltorios, botellas vacías, restos de comida, etc. Así evitas que se queden desperdigados por el coche.

para guardar envoltorios, botellas vacías, restos de comida, etc. Así evitas que se queden desperdigados por el coche. Usa una caja o cesta para guardar objetos de playa (raquetas, cubos, palas, etc.). De esta manera, no se esparce la suciedad por todo el maletero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com