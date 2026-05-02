Dimite un concejal socialista por "estrés" tras dar positivo en drogas en Valencia

El concejal del PSPV-PSOE Víctor Navarro, en el Ayuntamiento de Náquera (Valencia), ha dimitido, este sábado, de su cargo por "diversos episodios de estrés elevado", según dijo él mismo en un comunicado. Estas causas le han llevado a "parar" y tomarse un tiempo.

Positivo en consumo de estupefacientes

Navarro habría dimitido después de haber dado positivo en drogas en un control policial en la madrugada del 1 de mayo, sobre las 03.30 horas, según ha adelantado 'Las Provincias' y confirmado Europa Press. El concejal intentó eludir el control y, por ello, se le realizó un registro y una prueba de alcoholemia donde dio negativo. Sin embargo, dio positivo en la prueba de drogas. Los agentes le dieron la correspondiente denuncia.

Según EFE, Víctor Navarro se ha remitido al comunicado y ha pedido respeto para él y para su familia. El también portavoz del grupo socialista, afirma en su mensaje que ha sido un honor ejercer como jefe de la oposición durante tres años, y da las gracias por haber recibido el apoyo de su grupo y de quienes confiaron en él dándole su voto. Además de agradecer al pueblo de Náquera: "Gracias a toda Náquera por el aprecio, pero, sobre todo, por el orgullo de haber sido representante de mi pueblo a lo largo de este tiempo", según publicó en sus redes sociales.

Fuentes del PSPV-PSOE han señalado que Navarro tendrá que dimitir también de sus cargos orgánicos, ya que es secretario general local y forma parte de la ejecutiva comarcal y del comité nacional. Además, la dirección provincial del PSPV-PSOE planteará la creación de una gestora que dirija el partido en la localidad.

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