Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Valencia

Dimite un concejal socialista por "estrés" tras dar positivo en drogas en Valencia

Víctor Navarro ha decidido "parar" y tomarse un tiempo al dimitir de su cargo en el Ayuntamiento.

V&iacute;ctor Navarro, concejal del municipio de N&aacute;quera

Víctor Navarro, concejal del municipio de NáqueraEUROPAPRESS

Publicidad

Lucía Hernández
Publicado:

El concejal del PSPV-PSOE Víctor Navarro, en el Ayuntamiento de Náquera (Valencia), ha dimitido, este sábado, de su cargo por "diversos episodios de estrés elevado", según dijo él mismo en un comunicado. Estas causas le han llevado a "parar" y tomarse un tiempo.

Positivo en consumo de estupefacientes

Navarro habría dimitido después de haber dado positivo en drogas en un control policial en la madrugada del 1 de mayo, sobre las 03.30 horas, según ha adelantado 'Las Provincias' y confirmado Europa Press. El concejal intentó eludir el control y, por ello, se le realizó un registro y una prueba de alcoholemia donde dio negativo. Sin embargo, dio positivo en la prueba de drogas. Los agentes le dieron la correspondiente denuncia.

Según EFE, Víctor Navarro se ha remitido al comunicado y ha pedido respeto para él y para su familia. El también portavoz del grupo socialista, afirma en su mensaje que ha sido un honor ejercer como jefe de la oposición durante tres años, y da las gracias por haber recibido el apoyo de su grupo y de quienes confiaron en él dándole su voto. Además de agradecer al pueblo de Náquera: "Gracias a toda Náquera por el aprecio, pero, sobre todo, por el orgullo de haber sido representante de mi pueblo a lo largo de este tiempo", según publicó en sus redes sociales.

Fuentes del PSPV-PSOE han señalado que Navarro tendrá que dimitir también de sus cargos orgánicos, ya que es secretario general local y forma parte de la ejecutiva comarcal y del comité nacional. Además, la dirección provincial del PSPV-PSOE planteará la creación de una gestora que dirija el partido en la localidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Noticias de hoy, sábado 2 de mayo de 2026

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Publicidad

Sociedad

Tren cercanías Renfe

Detienen a un joven de 26 años por agredir al personal de Renfe en Bilbao

Dos coches de la Policía Nacional en la Audiencia Provincial de Palma.

Detenido por maltratar a sus hijos menores pegándoles con cinturones y zapatos en Palma

Jeringuillas en un barrio de Santiago

Un barrio compostelano se plantea contratar seguridad privada para acabar con el trapicheo de droga

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra
SECUESTRO

Cuatro detenidos por un secuestro con violencia y extorsión de 60.000€

Hablando en plata
HABLANDO EN PLATA

De la infancia trabajadora a la generación de oportunidades: el salto entre abuelos y nietos

Una maza de un juez
Valencia

A juicio el expresidente de Les Corts Valencianes por agresión sexual en el ámbito de su actividad médica

La Fiscalía pide ocho años de cárcel por un delito de agresión sexual y trato degradante a dos pacientes.

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, junto a los padres de Sandra Peña, en una concentración contra el bullying.
ACOSO

La madre de Sandra Peña reclama en el Día contra el Acoso Escolar que "ningún menor vuelva a casa con miedo"

Zara Villar ha reclamado en Córdoba más protección para la infancia en el Día del Acoso Escolar.

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, sábado 2 de mayo de 2026

Un robot de los artificieros de la Policía Nacional retira la maleta abandonada

Detonan un maletín que ha obligado a desalojar el centro de Pamplona

Coche Policía Nacional.

Detenido por hacerse pasar por un alumno para obtener imágenes sexuales en Valladolid

Publicidad