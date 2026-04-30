Los socialistas desacreditan las declaraciones de Aldama y el PP habla de hechos "gravísimos"

Víctor de Aldama había advertido en numerosas ocasiones que no se dejaría nada fuera, prometió responder y despejar dudas en el Tribunal Supremo. Entre las múltiples respuestas que dio hay dos que han generado más polémica.

La primera es que apuntó a una supuesta financiación irregular en el PSOE. Y la segunda es que intentó implicar al presidente del Gobierno en la trama diciendo que "lo sabía todo" y que si había una jerarquía en la organización, Sánchez ocupaba "el escalafón uno". Las reacciones políticas han sido inmediatas, empezando por los aludidos.

El PSOE y Moncloa no dan credibilidad a Aldama

Para los socialistas sus declaraciones no tienen ningún tipo de credibilidad, están basadas en "mentiras" y todo responde a una "estrategia de defensa" porque él es el "presunto delincuente". Es el resumen que ha hecho el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. Y en esa misma línea se han ido pronunciando el resto de miembros, tanto del partido como del Gobierno.

"Un mensaje claro: no hay financiación irregular", sentenciaba la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que recordaba que siempre han actuado "con contundencia" en este caso. Y por eso, han pedido amparo ante las "difamaciones que no tienen ninguna base probatoria", explicaba el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Mentir como estrategia de defensa

En esto encuentran el apoyo de algunos de los socios de investidura, como ERC y Sumar, que no se fían del excomisionista. "Para nosotros no tienen ninguna credibilidad", "no voy a contribuir al ruido de una persona que acusa al presidente del Gobierno sin ninguna prueba", "es una declaración más". Son algunas de las afirmaciones que hacían este jueves por la mañana en esas formaciones políticas.

El PP habla de hechos "gravísimos" y anima a Sánchez a querellarse

Visión distinta tienen en el Partido Popular."Ha relatado cómo funcionaba la organización criminal (...) me parece gravísimo", concluía la portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz. Los de Feijóo se preguntan por qué Pedro Sánchez no presenta una querella si considera que lo que ha dicho Aldama son difamaciones.

El hecho de que no dé este paso para ellos es sospechoso. "La realidad es que cada hora que pasa sin hacerlo (sin querellarse contra Aldama), le da presunción de veracidad a un testimonio gravísimo", concluía el Secretario General del PP, Miguel Tellado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.