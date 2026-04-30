Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona
Elecciones Andalucía

Caso Koldo

Los socialistas desacreditan las declaraciones de Aldama y el PP habla de hechos "gravísimos"

Los socialistas hablan de mentiras y difamaciones, y creen que todo responde a la estrategia de defensa de Víctor de Aldama. En cambio, el PP pide que el presidente del Gobierno que se querelle contra Aldama.

Patxi López

Los socialistas desacreditan las declaraciones de Aldama y el PP habla de hechos "gravísimos" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Víctor de Aldama había advertido en numerosas ocasiones que no se dejaría nada fuera, prometió responder y despejar dudas en el Tribunal Supremo. Entre las múltiples respuestas que dio hay dos que han generado más polémica.

La primera es que apuntó a una supuesta financiación irregular en el PSOE. Y la segunda es que intentó implicar al presidente del Gobierno en la trama diciendo que "lo sabía todo" y que si había una jerarquía en la organización, Sánchez ocupaba "el escalafón uno". Las reacciones políticas han sido inmediatas, empezando por los aludidos.

El PSOE y Moncloa no dan credibilidad a Aldama

Para los socialistas sus declaraciones no tienen ningún tipo de credibilidad, están basadas en "mentiras" y todo responde a una "estrategia de defensa" porque él es el "presunto delincuente". Es el resumen que ha hecho el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. Y en esa misma línea se han ido pronunciando el resto de miembros, tanto del partido como del Gobierno.

"Un mensaje claro: no hay financiación irregular", sentenciaba la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que recordaba que siempre han actuado "con contundencia" en este caso. Y por eso, han pedido amparo ante las "difamaciones que no tienen ninguna base probatoria", explicaba el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Mentir como estrategia de defensa

En esto encuentran el apoyo de algunos de los socios de investidura, como ERC y Sumar, que no se fían del excomisionista. "Para nosotros no tienen ninguna credibilidad", "no voy a contribuir al ruido de una persona que acusa al presidente del Gobierno sin ninguna prueba", "es una declaración más". Son algunas de las afirmaciones que hacían este jueves por la mañana en esas formaciones políticas.

El PP habla de hechos "gravísimos" y anima a Sánchez a querellarse

Visión distinta tienen en el Partido Popular."Ha relatado cómo funcionaba la organización criminal (...) me parece gravísimo", concluía la portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz. Los de Feijóo se preguntan por qué Pedro Sánchez no presenta una querella si considera que lo que ha dicho Aldama son difamaciones.

El hecho de que no dé este paso para ellos es sospechoso. "La realidad es que cada hora que pasa sin hacerlo (sin querellarse contra Aldama), le da presunción de veracidad a un testimonio gravísimo", concluía el Secretario General del PP, Miguel Tellado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Begoña Gómez formaliza su denuncia contra Vito Quiles tras el altercado en una cafetería de Madrid

Begoña Gómez

Publicidad

España

Patxi López

Los socialistas desacreditan las declaraciones de Aldama y el PP habla de hechos "gravísimos"

Azcón toma posesión como presidente de Aragón

Azcón toma posesión como presidente de Aragón y tiende la mano en busca de acuerdos: "Cuando hay diálogo y acuerdos, Aragón avanza"

Koldo García declara en el Supremo por el caso mascarillas

Koldo admite que las 'chistorras' eran billetes de 500 euros del PSOE y guardias civiles

Feijóo en un mitin en Andalucía
Reacciones Supremo

Feijóo insinúa que el testimonio de Aldama no es "una inventada" y Puente lo define como "lo peor que le ha pasado a la democracia"

El etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi
ETA

El Gobierno vasco vuelve a conceder el tercer grado al preso de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias 'Gadafi'

El inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF), Manuel Morocho
CASO GÜRTEL

El inspector del caso Gürtel denuncia una "estrategia" para desmantelar la investigación sobre la contabilidad B del PP

Manuel Morocho, investigador clave del caso Gürtel, asegura en el juicio de la 'Operación Kitchen' que sufrió presiones y que hubo cambios en informes sobre la contabilidad B del PP.

Begoña Gómez
BEGOÑA GÓMEZ

Begoña Gómez formaliza su denuncia contra Vito Quiles tras el altercado en una cafetería de Madrid

La esposa del presidente del Gobierno presentó su denuncia ante la Policía Nacional después de que ocurriera el altercado con el activista político. Aunque aún no se conoce el delito del que le acusa, desde el Gobierno hablan de "acoso" y "agresión".

Antena3 Noticias

Koldo asegura que Jésica "chantajeaba" a Ábalos con revelar "cosas personales" y que la conoció a través de Aldama

Asens en una entrevista

Asens recibe el alta hospitalaria tras recibir un trasplante de riñón de su madre

La candidata número 2 de la coalición Por Andalucía en la provincia de Huelva, Carmen Contreras, durante un reparlo electoral en Punta Umbría. REMITIDA / HANDOUT por POR ANDALUCÍA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 21/04/2026

Todas las coaliciones de la elecciones de Andalucía del 17 de mayo 2026

Publicidad