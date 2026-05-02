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MALTRATO INFANTIL

Detenido por maltratar a sus hijos menores pegándoles con cinturones y zapatos en Palma

Uno de los menores alertó sobre los hechos en el colegio, donde explicó que sus hermanos sufrían malos tratos por parte del padre.

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Dos coches de la Policía Nacional en la Audiencia Provincial de Palma. Europa Press

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Iman Benataya
Publicado:

La Policía Nacional de Palma ha detenido este martes a un hombre acusado de maltratar a sus hijos, menores de edad, en el domicilio familiar. Los golpeaba de forma repetida con varios objetos que podía encontrar por la casa, como podían ser cinturones o zapatos.

El cuerpo policial ha detallado este sábado a través de un comunicado que el caso se dio a conocer cuando uno de los menores alertó sobre los hechos en el colegio, donde explicó que sus hermanos sufrían malos tratos por parte del padre. Además, explicó que él, aunque ya no los vivía, también había sido objeto de agresiones.

El centro alertó a mediados de abril a la Policía Nacional de las agresiones que sufrían los menores, de corta edad.

Denuncia por parte de uno de los hermanos

El menor que denunció los hechos indicó que él ya no recibía agresiones, pero que en el pasado también había sido víctima de malos tratos. Detalló cómo el padre les pegaba con cualquier objeto que encontrara en el domicilio, como zapatos o cinturones. Ante la situación que estaban sufriendo sus hermanos, el menor alertó al centro para ayudarles y poner fin a las agresiones.

Tras la denuncia del centro escolar y una vez llevadas a cabo varias gestiones, los agentes procedieron el pasado martes a la detención del padre de los menores como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.

Un profesor acusado de matar a su bebé adoptivo

Precisamente también este sábado se ha dado a conocer que Jamie Varley, profesor de 37 años, ha sido acusado por el Tribunal de la Corona de Preston (Reino Unido) por asesinato y agresión sexual a Preston Davey, un bebé de 13 meses, en 2023. El acusado se encontraba en proceso de adoptar a la víctima junto con su pareja y el segundo acusado, John McGowan-Fazakerley, de 31 años. Varley mandó un mensaje "en tono de broma" a su novio, donde decía: "Tu hijo está en el hospital. "Lo estrangulé", según se dijo en el Tribunal. Un minuto después le mandó otro mensaje señalando que no iba en serio "llámame cuando termines", concluyó. La pareja había adoptado a Davey en Blackpool, en abril de 2023. El profesor está acusado del asesinato del menor y su pareja de permitir su muerte. A los dos detenidos se les imputa un delito de abuso sexual.

Los mensajes fueron enviados el pasado 10 de julio, cuatro días después de que el bebé fuese ingresado en el Hospital Blackpool por tercera vez, tras visitas anteriores en mayo y junio. El 6 de abril, Varley le envió un mensaje a su hermana comunicándole que Preston estaba "muerto".

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