Un barrio compostelano se plantea contratar seguridad privada para acabar con el trapicheo de droga

Los residentes de un conocido barrio de Santiago de Compostela llevan meses quejándose del "trapicheo" con el que conviven en sus calles.

Aseguran que existen varios puntos de venta y consumo de droga, tanto de cocaína como de heroína, y que cada vez se sienten más inseguros. Por ese motivo, han constituido la Plataforma Santa Marta Segura. A través de ella buscan lograr el apoyo de las autoridades y un refuerzo de la presencia policial que les devuelva algo de tranquilidad en su día a día.

El presidente de esta plataforma, José Manuel López, explica que "hay varios puntos de venta de estupefacientes, por lo que a diario nos encontramos con drogodependientes y mochileros que trasladan dosis intentando que los confundan con peregrinos, pero los tenemos localizados, sabemos quiénes son".

Y añade: "Nos encontramos defecaciones, jeringuillas, sangre… todo lo que os podáis imaginar. De hecho, en la parte baja del puente había miles de jeringuillas, que no retiraron hasta que todo esto llegó a los medios".

¿Qué están haciendo ante esta situación?

El primer paso que dieron tras constituir la plataforma fue poner en marcha una gran recogida de firmas: lograron reunir unas 6.000. Con ellas se dirigieron a las autoridades, empezando por la Delegación del Gobierno y la Alcaldía de Santiago, aunque también mantuvieron encuentros con la Fiscalía y la Policía Nacional. En esos contactos pidieron que se analice la situación del barrio y que se incremente la vigilancia para devolver la seguridad a los vecinos.

De momento, sus esfuerzos no han dado fruto. “Nos atendieron todos muy amablemente y nos dijeron que buscarían soluciones —explica—, pero de momento no las estamos viendo. Así que la situación es de desánimo”.

La situación, dicen, es cada vez peor

José Manuel considera que el panorama empeora con el paso del tiempo: "Estamos en la misma situación que hace un año, o peor, porque se está acentuando. Al no actuar, lo que está pasando es que se están asentando más en el barrio. La preocupación sigue, así que nosotros tenemos que continuar: nuestro único fin es sacar esos dos puntos de venta de droga de aquí".

Por este motivo, y ya desesperados, están llegando a plantearse una solución alternativa ante la falta de presencia policial: contratar seguridad privada.

"Los vecinos tienen miedo. Y una de las cosas que nos dicen es que, si las fuerzas de orden público no actúan, tenemos que buscar una forma de estar tranquilos y seguros”. Y creen que esa, la seguridad privada, podría ser una opción. La pregunta es si conseguirán que las administraciones les escuchen o si llegará a ser necesario que la seguridad corra de su cuenta.

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