A juicio el expresidente de Les Corts Valencianes por agresión sexual en el ámbito de su actividad médica

El expresidente de Les Corts Valencianes y de la Diputación de Alicante, Julio Francisco de España Moya, será juzgado por agresión sexual en su actividad médica. Se enfrenta a una pena de ocho años de prisión, solicitada por la Fiscalía. Se le acusa de un delito de agresión sexual y dos de trato degradante a dos pacientes cuando ejercía de médico especialista en el aparato digestivo en una clínica privada de Alicante.

Comportamiento irrespetuoso y tocamientos indebidos

Presuntamente, Moya sometió a tocamientos en sus partes íntimas a una paciente mientras le practicaba un tacto rectal. A esto se le suma que no tuvo un buen comportamiento, ni la actitud correcta para este tipo de exploración con la misma mujer, ni con otra paciente a la que también le hizo la misma prueba.

Una de las víctimas, que es enfermera, fue a la consulta en agosto de 2023 y, tras la exploración, sufrió un trastorno de estrés postraumático. La segunda víctima acudió a la consulta en 2021 y denunció los hechos en agosto de 2023 tras conocer que había otra persona que había pasado por lo mismo.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juicio se celebrará el próximo jueves, 7 de mayo, a partir de las 10.00 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Detenido un médico por dos delitos de agresión sexual

En el pasado mes de marzo, la Guardia Civil ha detenido a un médico de un centro de salud de Cullera (Valencia), por cometer, al menos, dos delitos de agresión sexual contra dos mujeres que, según ellas, realizó acciones violentas con motivo de que eran necesarias para su tratamiento.

Según un comunicado de la Guardia Civil, la investigación se abrió cuando recibieron una denuncia de una mujer que había sido atendida en el servicio de urgencias del centro de salud.

Tras dos denuncias recibidas, las autoridades detuvieron a un hombre de 35 años y nacionalidad venezolana-francesa al que se le acusa de estos dos delitos. Además, el detenido tiene órdenes de alejamiento que le prohíben acercarse tanto a las víctimas como a los centros médicos de la localidad donde realizaba su actividad médica.

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