La madre de Noelia Castillo pide a Feijóo que se derogue la ley de la eutanasia: "Mi hija tenía enfermedades mentales"

Noelia Castillo llevaba desde el 10 de julio de 2024 para recibir una muerte digna. Pidió la eutanasia y la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) se la aceptó. Sin embargo, su padre recurrió a la justicia y, tras un largo proceso judicial, a finales del pasado mes de abrir, cumplió su deseo de descansar.

Su madre, Yolanda, nunca estuvo de acuerdo con la decisión, pero acabó aceptando su voluntad de irse, y la acompañó hasta el final de sus días.

Un mes después de su muerte, ha publicado un video en las redes sociales para el líder de la oposición y del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo: "Por favor que esta ley desaparezca no quiero que haya más Noelia, no quiero que pase más esto. La eutanasia tiene que desaparecer".

Ha contado que a la familia le dijeron "que su enfermedad no era degenerativa, que según pasaran los años iría mejorando", añadiendo que "ni en psiquiátricos ni en el sociosanitario tuvo ningún tratamiento".

La madre asegura que "no tenía una enfermedad terminal, sino enfermedades mentales como el Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) o Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC)".

Recuerda que en 2022, cuando su padre firmó el alta del último psiquiátrico donde estuvo Noelia, a espaldas suya y la hermana de la fallecida "perdimos la esperanza". Aunque señala que también lo han hecho "con este Gobierno" al decirles que se autorizaba a "personas con enfermedades mentales, pero no es verdad porque mi hija no la tenía".

El dolor crónico

En cuanto a los dolores crónico que decían que sufría Noelia ha asegurado que "no los tenía" y explica que en marzo de 2025, se reúne la familia en la habitación del sociosanitario junto a ella, de la cual "no quiere salir de allí porque piensa que si viene con algún familiar le arrebatábamos su eutanasia".

En aquel encuentro cuestionó el dolor de su hija, preguntándole su grado de dolor "porque tomaba muchas medicaciones". Yolanda le dijo que si el dolor fuera tal "estarías tomando morfina como mi yayo cuando tenía cáncer terminal".

En ese momento "se le encendió la morfina y lo pidió" porque previo a ello no lo tomaba. Y el fentanilo en parches comenzó a tomarlo tres semanas antes de morir.

No trataron sus enfermedades

Al igual que asegura que Noelia no tenía dolor crónico, lo hace con el tratamiento a sus enfermedades mentales tanto en psiquiátricos o en el sociosanitario: "Ni tan siquiera fueron tratadas".

Yolanda no entiende por qué "un Comité de Garantía son los que deciden por ella pero yo la madre no he podido decidir nunca por ella". Cuenta que la pérdida de peso de su hija la llevó a pedir una analítica porque "yo como madre tengo que velar por el bien de mi hija", defiende.

"Me dijeron que quien era yo para pedir una analítica para mi hija", denuncia y se queja de la respuesta de los sanitarios porque "claro que tengo que ver mucho porque soy su madre" y añade que "si una persona con enfermedad mental no puede decidir por sí sola como han podido permitir esto", en referencia a la aprobarle la eutanasia.

Es por ello que lanza el mensaje al líder de la oposición para "que no haya más Noelia". Ahora su deseo es hacer una fundación en nombre de su hija "para todas aquellas personas que tengan una enfermedad mental, TLP, discapacidad, para velar por ellos".

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