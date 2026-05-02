Buques de la armada realizan maniobras en el Mediterráneo con 500 efectivos: "Hay puertas abiertas para que se conozca nuestra labor submarina"

Son varios los países que participan estos días en un ejercicio conocido como ESP MINEX-26 que reúne a medio millón de militares procedentes de toda España, Grecia, Italia, Turquía y Estados Unidos.

Son en total 11 buques que realizan maniobras que simulan escenarios de alta complejidad en la guerra de minas, una de las amenazas más peligrosas del entorno marítimo. Un operativo que consiste en detectar, identificar y neutralizar amenazas bajo el agua.

Explica Istar Sánchez Rico, capitán de corbeta: "Es un ejercicio multinacional avanzado llevado a cabo entre cinco países. Los ciudadanos verán lo que es un buque de mando, en este caso, el Relámpago, y dos cazaminas españoles que participan en el operativo. Para las maniobras que hacemos periódicamente, nos adiestramos con buceadores, vehículos autónomos y cazaminas en la detección, clasificación e identificación de minas navales, y por supuesto, en estas simulaciones, respetando y cuidando siempre el fondo marino".

El ejercicio moviliza buques, helicópteros y unidades especializadas en operaciones submarinas que trabajan de forma coordinada. Un operativo que refuerza la capacidad de respuesta ante posibles amenazas en una zona clave para el comercio y la seguridad internacional.

Explica José Gómez Vizcaíno, jefe de máquinas del cazaminas "Turia": "Nosotros levantamos el fondo marino para identificar cualquier elemento y así poder tener una base de datos y si aparece algo extraño, como una mina, poder comparar en caso de conflicto.

Con el sonar y vehículo submarino podemos encontrar el contacto, identificarlo, clasificarlo y después actuar, conociendo fehacientemente cuál es la amenaza que tenemos".

Además, estas maniobras llevadas a cabo en Murcia, Alicante y próximamente en aguas de Mallorca, sirven para evaluar nuevas tecnologías, drones submarinos y sistemas de detección avanzada.

Durante la escala en el puerto de Alicante, los ciudadanos podrán visitar algunos de los buques, subir al puesto de gobierno, coger el timón, preguntar, hacer fotos y conocer de cerca qué hacen, cómo son las prácticas y cómo funcionan estas unidades de la Armada.

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