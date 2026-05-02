Noticias de hoy, sábado 2 de mayo de 2026

La guerra en Irán, la campaña electoral en Andalucía y las reivindicaciones de Ayuso en los actos de 2 de Mayo, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 2 de mayo.

EEUU retirará sus tropas de Europa

Después de más de nueve semanas de enfrentamientos en Irán sin progresos claros, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido retirar alrededor de 5.000 militares estadounidenses estacionados en Alemania, en un contexto de tensiones crecientes con sus socios europeos.

La retirada, prevista para completarse en un periodo de seis a doce meses, responde al descontento de Washington por lo que percibe como un apoyo insuficiente de Europa en el conflicto iniciado el 28 de febrero. En la actualidad, Estados Unidos cuenta con más de 36.000 soldados en suelo alemán, distribuidos en bases estratégicas.

La medida coincide además con el enfriamiento de la relación con el canciller alemán, Friedrich Merz, quien ha mostrado una postura cada vez más crítica hacia la ofensiva en Irán, lo que ha provocado tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos.

Al mismo tiempo, Trump ha endurecido su discurso hacia Cuba, afirmando que su país podría tomar el control de la isla de forma casi inmediata una vez concluyan las operaciones en Irán. También insinuó la posible presencia del portaaviones USS Abraham Lincoln en el Caribe como forma de presión.

Juanma Moreno sitúa la lucha contra el bullying como prioridad y apuesta por más concienciación en las aulas

Este sábado, en plena campaña electoral en Andalucía, el presidente autonómico Juanma Moreno y la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, han intervenido públicamente abordando temas como el acoso escolar y la igualdad de género, marcando así sus prioridades ante las elecciones del 17 de mayo.

Durante un acto en Córdoba, Moreno reiteró su compromiso en la lucha contra el bullying, coincidiendo con el Día Internacional contra el Acoso Escolar. El presidente andaluz insistió en reforzar la prevención y la concienciación entre los jóvenes, subrayando que se trata de un problema serio que afecta a muchos menores.

Moreno propuso además recurrir a figuras conocidas del ámbito cultural y deportivo para lanzar mensajes que conecten mejor con el alumnado, ayudando a visibilizar el impacto real del acoso escolar. Entre otras medidas, planteó fomentar la actividad física diaria en los centros mediante recreos activos, promover caminos escolares seguros y reforzar programas deportivos municipales dirigidos a la infancia.

Por su parte, Montero intervino en Mairena del Aljarafe, donde defendió que jueces y profesionales del ámbito jurídico reciban formación en igualdad de género para aplicar las leyes con una perspectiva más inclusiva hacia las mujeres.

La dirigente socialista criticó que algunas medidas destinadas a reducir desigualdades, como determinadas ayudas en pensiones, estén siendo cuestionadas en los tribunales, y las consideró necesarias para corregir desequilibrios históricos. Asimismo, señaló que la presencia de mujeres en puestos de poder no implica necesariamente políticas feministas, en referencia a Isabel Díaz Ayuso, y reiteró su posición favorable a la abolición de la prostitución.

Ayuso reivindica un Madrid "libre" frente al "acoso político" en los actos del Dos de Mayo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió en el acto del Dos de Mayo un modelo de región basado en la libertad, la pluralidad y el rechazo al sectarismo, criticando el nacionalismo y las ideologías identitarias. Afirmó que Madrid vive un buen momento por centrarse en políticas eficaces y evitar la confrontación, y reclamó más apoyo institucional dentro de España.

Durante su intervención, pidió impulsar infraestructuras, mejorar sanidad y transporte, apoyar a autónomos y afrontar retos como la baja natalidad. También destacó el carácter abierto, diverso y solidario de la región, así como su evolución histórica hasta convertirse en un centro clave del país.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo respaldó el mensaje y defendió la necesidad de mayor cooperación entre administraciones. Subrayó que Madrid debe recibir apoyo y no obstáculos para seguir siendo uno de los principales motores económicos y sociales de España.

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