Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

HABLANDO EN PLATA

De la infancia trabajadora a la generación de oportunidades: el salto entre abuelos y nietos

Teresa relata cómo fue su infancia en un libro de la Diputación de Málaga: "La casa donde vivíamos no tenía agua".

Hablando en plata

De la infancia trabajadora a la generación de oportunidades: el salto entre abuelos y nietos | Antena3.com

Publicidad

Marta Alarcón
Publicado:

El cambio en el estilo de vida entre abuelos y nietos, refleja cómo la sociedad ha evolucionado en apenas unas décadas. Lo que antes era una infancia marcada por el trabajo y las responsabilidades tempranas, hoy se ha transformado en una etapa centrada en la educación, el ocio y el desarrollo personal.

Hace 50 o 60 años, muchos niños comenzaban a trabajar a edades muy tempranas. En entornos rurales, era habitual que ayudaran en el campo o en negocios familiares. Las oportunidades educativas eran limitadas y, en muchos casos, especialmente para las mujeres, estudiar más allá de lo básico no era una opción. Formar una familia joven, también era lo habitual: casarse a los 18 o incluso antes, ya que formaba parte de la norma social.

"Nuestra preocupación era hacer el ajuar para casarnos"

Como es el caso de Teresa, quien ha contado en Antena 3 Noticias cómo fue su infancia: "La casa donde vivíamos no tenía agua. Nuestra preocupación era hacer el ajuar para casarnos", relata. Historias como la de Teresa aparecen en un libro de la Diputación de Málaga.

En cambio, hoy en día la realidad es muy distinta. La legislación protege a los menores, y garantiza su derecho a la educación. La infancia se concibe como una etapa para aprender, jugar y desarrollarse. Los nietos de aquella generación crecen en un entorno con acceso a la tecnología, actividades extraescolares, y una mayor libertad para elegir su futuro. Además, la edad para independizarse o formar una familia, se ha retrasado considerablemente, en parte por cambios económicos y sociales.

Sin embargo, lejos de ser opuestas, ambas generaciones pueden complementarse. Los mayores aportan experiencia, memoria y enseñanzas a quienes siguen siendo valiosas, mientras que los jóvenes representan la adaptación a un mundo en constante cambio.

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo, con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

La madre de Sandra Peña reclama en el Día contra el Acoso Escolar que "ningún menor vuelva a casa con miedo"

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, junto a los padres de Sandra Peña, en una concentración contra el bullying.

Publicidad

Sociedad

Tren cercanías Renfe

Detienen a un joven de 26 años por agredir al personal de Renfe en Bilbao

Dos coches de la Policía Nacional en la Audiencia Provincial de Palma.

Detenido por maltratar a sus hijos menores pegándoles con cinturones y zapatos en Palma

Jeringuillas en un barrio de Santiago

Un barrio compostelano se plantea contratar seguridad privada para acabar con el trapicheo de droga

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra
SECUESTRO

Cuatro detenidos por un secuestro con violencia y extorsión de 60.000€

Hablando en plata
HABLANDO EN PLATA

De la infancia trabajadora a la generación de oportunidades: el salto entre abuelos y nietos

Una maza de un juez
Valencia

A juicio el expresidente de Les Corts Valencianes por agresión sexual en el ámbito de su actividad médica

La Fiscalía pide ocho años de cárcel por un delito de agresión sexual y trato degradante a dos pacientes.

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, junto a los padres de Sandra Peña, en una concentración contra el bullying.
ACOSO

La madre de Sandra Peña reclama en el Día contra el Acoso Escolar que "ningún menor vuelva a casa con miedo"

Zara Villar ha reclamado en Córdoba más protección para la infancia en el Día del Acoso Escolar.

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, sábado 2 de mayo de 2026

Un robot de los artificieros de la Policía Nacional retira la maleta abandonada

Detonan un maletín que ha obligado a desalojar el centro de Pamplona

Coche Policía Nacional.

Detenido por hacerse pasar por un alumno para obtener imágenes sexuales en Valladolid

Publicidad