De la infancia trabajadora a la generación de oportunidades: el salto entre abuelos y nietos

El cambio en el estilo de vida entre abuelos y nietos, refleja cómo la sociedad ha evolucionado en apenas unas décadas. Lo que antes era una infancia marcada por el trabajo y las responsabilidades tempranas, hoy se ha transformado en una etapa centrada en la educación, el ocio y el desarrollo personal.

Hace 50 o 60 años, muchos niños comenzaban a trabajar a edades muy tempranas. En entornos rurales, era habitual que ayudaran en el campo o en negocios familiares. Las oportunidades educativas eran limitadas y, en muchos casos, especialmente para las mujeres, estudiar más allá de lo básico no era una opción. Formar una familia joven, también era lo habitual: casarse a los 18 o incluso antes, ya que formaba parte de la norma social.

"Nuestra preocupación era hacer el ajuar para casarnos"

Como es el caso de Teresa, quien ha contado en Antena 3 Noticias cómo fue su infancia: "La casa donde vivíamos no tenía agua. Nuestra preocupación era hacer el ajuar para casarnos", relata. Historias como la de Teresa aparecen en un libro de la Diputación de Málaga.

En cambio, hoy en día la realidad es muy distinta. La legislación protege a los menores, y garantiza su derecho a la educación. La infancia se concibe como una etapa para aprender, jugar y desarrollarse. Los nietos de aquella generación crecen en un entorno con acceso a la tecnología, actividades extraescolares, y una mayor libertad para elegir su futuro. Además, la edad para independizarse o formar una familia, se ha retrasado considerablemente, en parte por cambios económicos y sociales.

Sin embargo, lejos de ser opuestas, ambas generaciones pueden complementarse. Los mayores aportan experiencia, memoria y enseñanzas a quienes siguen siendo valiosas, mientras que los jóvenes representan la adaptación a un mundo en constante cambio.

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo, con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.