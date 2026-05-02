Albares descarta represalias de Trump por la posición de España respecto a la guerra en Irán

España descarta represalias de Trump por su posición respecto a la guerra en Irán. Así lo ha explicado esta mañana el titular de Exteriores, José Manuel Albares, que ha apuntado en declaraciones a Catalunya Ràdio que la posición de España acerca del conflicto en Oriente Medio es siempre "coherente" y acorde al derecho internacional con el objetivo de buscar la paz y estabilidad mundial.

"La guerra en Irán, la guerra unilateral en Irán, tiene que terminar", ha dicho, y ha añadido que debe cesar el lanzamiento de misiles por parte de Irán, que Líbano debe ser parte del alto al fuego y el estrecho de Ormuz debe volver a ser de paso libre y seguro.

Por otro lado, y cuestionado por las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la retirada de tropas estadounidenses de Alemania, Albares ha reivindicado que España es un aliado "completamente fiable" de la OTAN y ha remarcado que los soldados norteamericanos en España operan con total normalidad.

El español detenido en la flotilla desembarca en Israel este sábado

Paralelamente, Albares ha afirmado que el activista de la Global Sumud Flotilla con nacionalidad española detenido por Israel, Saif Abukeshek, ha desembarcado en Israel este sábado por la mañana, en el puerto de Ashdod, y que este mediodía recibe asistencia consular por parte del cónsul de España en Tel Aviv (Israel). Así, ha explicado que las autoridades israelíes han aceptado la solicitud formal del Gobierno de ofrecer asistencia consular y entrar en contacto con Abukeshek, que también recibirá atención por parte de las autoridades suecas, país del que, dice, también cuenta con la nacionalidad.

"Quiero ser muy claro: aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales, fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes", ha añadido, y ha dicho que Abukeshek no debería estar en Israel y debería haber sido desembarcado en Creta con el resto de activistas.

Preguntado por si tiene constancia de que se hayan producido torturas por parte de Israel a Abukeshek, ha asegurado que no puede confirmarlo porque todavía no han tenido contacto con el activista. Sin embargo, sí ha informado que este viernes la cónsul española en Creta (Grecia) tuvo que desplazarse al hospital porque varios activistas requirieron asistencia médica.

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