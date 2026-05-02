La madre de Sandra Peña reclama en el Día contra el Acoso Escolar que "ningún menor vuelva a casa con miedo"

Zara Villar, madre de Sandra Peña, la joven sevillana que se suicidó hace unos meses tras sufrir acoso escolar por parte de compañeras de clase, ha reclamado este sábado que ningún menor vuelva a casa del colegio con miedo. Su testimonio ha marcado la concentración celebrada en Córdoba con motivo del Día del Acoso Escolar, en un acto que ha reunido a familias, representantes políticos y colectivos sociales para exigir más prevención, más apoyo y una respuesta firme ante una violencia que, recuerdan, no puede normalizarse.

Villar ha participado en la concentración convocada por la Asociación Cordobesa de Ayuda a Familias en Situación de Acoso Escolar y ha lanzado un mensaje directo a las instituciones y a la sociedad: hay que mirar de frente esta realidad y no abandonar nunca a quienes la sufren. "Ninguna comunidad puede llamarse justa si no protege a su infancia", ha señalado ante los medios, en unas declaraciones cargadas de emoción y denuncia.

La madre de Sandra Peña ha insistido en que el acoso escolar no es una broma ni un problema menor que se resuelva con el paso del tiempo. A su juicio, es una forma de violencia que rompe la confianza, apaga la alegría, hiere la autoestima y puede dejar marcas permanentes en la vida de una persona. Por eso, ha pedido que el Día del Acoso Escolar no se quede en una fecha simbólica, sino que se convierta en un compromiso real, sostenido y compartido cada año.

Un acto para quienes han sufrido en silencio

La concentración ha querido ser también un espacio de memoria y acompañamiento. El manifiesto leído durante el acto ha subrayado la necesidad de alzar la voz por "quienes han sufrido en silencio", por quienes han tenido miedo de ir al colegio y por quienes han soportado insultos, amenazas, aislamiento o humillación. También ha tenido palabras para las familias, que muchas veces viven la situación con impotencia y sin saber dónde acudir.

En el acto han participado representantes de distintas fuerzas políticas, entre ellos del PSOE, Por Andalucía, Vox y el PP, además del presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, que este sábado centra su campaña en la provincia de Córdoba.

Un problema que sigue presente en las aulas

El Ministerio de Educación y Formación Profesional presentó en 2023 el primer Estudio Estatal de la Convivencia Escolar en Educación Primaria, elaborado a partir de más de 37.000 respuestas de alumnado, familias, docentes y equipos directivos y de orientación. El informe dibuja, en general, un buen clima escolar, aunque advierte de que un 9,53% del alumnado afirma haberse sentido acosado y un 9,2% haber sufrido ciberacoso."

El estudio también revela que un 4,58% admite haber acosado alguna vez a un compañero y que un 4,62% reconoce haber participado en ciberacoso. Entre las familias, un 7,7% cree que su hijo ha sido víctima de acoso. Pese a ello, una parte importante del alumnado que presencia estas situaciones opta por contárselo a un profesor o a un familiar, mientras que otro porcentaje sigue sin saber cómo actuar.

El informe estatal concluye que mantener una buena convivencia escolar mejora el rendimiento académico, el bienestar y la autoestima del alumnado, además de prevenir distintas formas de violencia. Entre sus propuestas figuran reforzar la formación del profesorado, impulsar la mediación escolar y hacer más ágil la gestión de los conflictos en los centros.

En Córdoba, la declaración de ciudad libre de acoso escolar aprobada por el Pleno municipal el pasado 13 de noviembre ha servido como marco para un mensaje compartido: proteger a la infancia no puede ser una declaración retórica, sino una obligación cotidiana.

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