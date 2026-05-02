Detenido por hacerse pasar por un alumno para obtener imágenes sexuales en Valladolid

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a un joven por contactar con un menor de 14 años y lograr imágenes y contenido sexual mediante técnicas de ciberacoso a menores. Los hechos fueron denunciados el pasado 16 de abril en Málaga, donde residía la víctima. Según ha informado este sábado la Policía Nacional a través de un comunicado, la madre del menor lo acompañó a las dependencias policiales y explicó que una persona desconocida había entablado conversaciones con él a través de una aplicación de mensajería haciéndose pasar por alumno de su mismo instituto.

Durante la investigación se ha podido constatar que el detenido puso en práctica durante varias conversaciones "tretas para ganarse la confianza de la víctima, para orientar rápidamente el tono de las conversaciones a aspectos sexuales". El acusado instaba "con mucha insistencia" al menor a que compartiera imágenes de sus genitales a través de videollamada, mostrándole a la víctima sus propios genitales. Por los hechos, se le acusa de un delito de corrupción de menores.

Tras la denuncia de lo ocurrido, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad empezaron la investigación y se logró identificar al sospechoso, un vecino de Valladolid. Precisamente, el presunto autor de los hechos también había sido detenido en Valladolid en junio de 2023 y diciembre de 2025 por delitos de corrupción de menores. En esta ocasión, el pasado 28 de abril, agentes de Policía Nacional detuvieron al sospechoso como presunto autor de un delito de corrupción de menores y fue trasladado a dependencias policiales para su custodia. Tras poner en conocimiento del juez el atestado policial y pasar a su disposición el detenido, la autoridad judicial competente ha decretado su ingreso inmediato en prisión.

Child grooming

Este comportamiento delictivo se conoce como "child grooming" y consiste en que el delincuente se hace pasar por un menor del entorno de la víctima y le engaña para obtener imágenes de carácter sexual para su disfrute o difusión a terceros. El adulto que comete el delito (también conocido como groomer o acosador virtual) suele aprovechar el anonimato de las redes sociales en Internet para valerse de identidades falsas y engañar a niños, niñas y adolescentes, con los que trata de entablar vínculos emocionales con el fin de obtener material pornográfico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.