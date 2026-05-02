Cuatro detenidos por un secuestro con violencia y extorsión de 60.000€

Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro hombres, algunos de ellos con antecedentes, por delitos contra la salud pública, acusados de secuestrar a una persona en una finca agrícola de Perafita de Cabanes(Girona) y trasladarla a una localidad francesa cercana a la frontera con Bélgica, y además exigir un rescate de 60.000 euros.

Según ha dado a conocer la policía catalana a través de un comunicado, los presuntos autores del secuestro, de entre 24 y 62 años, detuvieron el pasado mes de diciembre ilegalmente a la víctima y la trasladaron a un inmueble en medio de un huerto de Perafita de Cabanes. Allí, la víctima fue intimidada y gravemente agredida por los secuestradores, con el objetivo de obligarla a hacer efectivo el pago de un rescate que ascendía a 60.000 euros.

Posteriormente, la víctima habría sido trasladada a otro inmueble situado en Francia, donde permaneció retenida hasta que su familia abonó parte del rescate y fue liberada días más tarde con el compromiso de realizar el pago de la cantidad pendiente. Tras la liberación, la víctima continuó recibiendo de forma constante varias llamadas amenazantes a través de diferentes líneas telefónicas, en las que le reclamaban el dinero restante que se había pactado como condición para su liberación.

Operativo de gran complejidad

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada el pasado 3 de febrero, en la que la víctima relató que había sido retenida contra su voluntad durante los días 8 y 9 de diciembre. Los cuatro hombres fueron finalmente detenidos el pasado 9 de abril en las localidades de Figueres y Perafita de Cabanes (Girona) por la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra, como presuntos autores de un delito de secuestro, lesiones, extorsión, trato degradante y revelación de secretos.

El operativo, que fue de gran complejidad, contó con la participación del Grupo Especial de Intervención (GEI) y la coordinación de las autoridades policiales francesas.

Gracias a las gestiones de investigación y a la cooperación policial internacional, los agentes pudieron identificar a los presuntos autores, la mayoría de los cuales estaban establecidos en Francia, pero realizaban desplazamientos mensuales a Cataluña, así como sus domicilios y vehículos relacionados. Los detenidos, algunos de los cuales tienen antecedentes por delitos contra la salud pública, tanto en España como en sus países de origen, pasaron a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Figueres.

Sin embargo, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

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