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Detienen a un joven de 26 años por agredir al personal de Renfe en Bilbao

Los hechos tuvieron lugar este viernes, cerca de las seis de la tarde en la estación de Cercanías de Abandono.

Tren cercan&iacute;as Renfe

Tren cercanías RenfePixabay

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Marta Alarcón
Publicado:

La Ertzaintza ha detenido a un joven de 26 años en Bilbao, por agredir al personal de Renfe en la estación de Cercanías de Abandono. Los hechos tuvieron lugar este viernes, cerca de las seis de la tarde, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad. El presunto agresor ya ha sido detenido, acusado de un delito de atentado a un agente de la autoridad.

Este incidente no es el único que ha ocurrido en nuestro país, ya que hace menos de un año, un vigilante de seguridad del servicio de Cercanías de Renfe fue apuñalado con un cuchillo de grandes dimensiones, durante un robo en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). La víctima resultó herida de gravedad.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 06:30 horas, en la Rambla Just Oliveras, cuando el vigilante de seguridad agredido y otro compañero, acababan de terminar su jornada laboral en la estación de Renfe cercana al lugar de la agresión. Allí se vieron abordados por un grupo de personas que trató de robarles.

Durante el intento de robo, uno de los integrantes del grupo de asaltantes atacó con un cuchillo de grandes dimensiones, agrediendo al vigilante de seguridad. La víctima sufrió heridas relevantes, aunque no vitales, mientras que el otro resultó ileso.

"Me he encontrado un señor que decía que le habían robado la mochila y los guardias de seguridad han salido a buscarlos. No he visto que hayan dado con ellos. Miraban un vídeo y decían que habían agredido a una persona", afirmaba un testigo.

Brutal agresión a tres vigilantes de Renfe en un tren en Barcelona

Hace años tuvo lugar otra noticia similar también en Barcelona, donde un joven de 19 años y otro menor de edad, fueron detenidos tras agredir a tres vigilantes de Renfe, que sufrieron lesiones de diversa consideración, al intentar impedir una pelea en un tren a la altura de Pineda de Mar.

Las imágenes de la pelea fueron grabadas y colgadas en redes sociales. Según fuentes de la Policía catalana y de Renfe, este incidente tenía lugar poco antes de las siete de la mañana, cuando comenzaba una pelea entre varios pasajeros de un tren de la línea R-1 que cubría el trayecto entre Blanes (Girona) y Barcelona.

Además, cuando el tren pasaba por Pineda de Mar, un grupo de personas apedreaba el convoy desde el exterior por lo que, ante la situación, el maquinista tuvo que detener el tren y alertar a los servicios de seguridad privada. El resto de pasajeros que viajaba a bordo de ese tren, fueron trasladados a otro convoy para seguir con la ruta.

Los agentes de seguridad privada intervinieron para separar a los jóvenes que habían protagonizado la pelea en el interior del tren, y algunos pasajeros aprovecharon para golpear a los agentes de seguridad, de los cuales tres sufrieron lesiones de diversa consideración, y necesitaron asistencia médica.

Uno de los agentes tuvo que recibir cuatro puntos de sutura en la cabeza por una herida sangrante, dos puntos en la nariz, y un derrame interno en un ojo. Fuentes cercanas explicaron además, que los agentes de seguridad recibieron el impacto de alguna pedrada.

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