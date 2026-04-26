Mueren dos personas tras caer su coche desde un puente al río Clariano, Valencia

Dos personas han perdido la vida este domingo después de que el coche en el que viajaban cayera de un puente al río Clariano de Ontinyent, Valencia. Los fallecidos son una mujer de 41 años y un hombre de 45.

Mueren una mujer de 41 años y un hombre de 45

El siniestro mortal ha ocurrido por la tarde, sobre las 17:25, después de que el vehículo en el que viajaban tres personas se precipitara por el puente del Camí del Carril al río Clariano, en la localidad valenciana de Ontinyent.

Hasta el lugar, en la CV-668, se han desplazado tres dotaciones de los bomberos de Xàtiva y Ontinyent, el sargento de Alzira, rescatadores del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) y el helicóptero de rescate del Consorcio con un médico a bordo, los cuales solo han podido confirmar el fallecimiento de dos de los tres integrantes.

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