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Detenido un ciberdepredador sexual que engañó a más de 20 menores haciéndose pasar por un niño en Alicante

Las investigaciones comenzaron en 2024 a raíz de una denuncia de una víctima en Gran Canaria. El pederasta contactaba con sus víctimas por redes sociales ejerciendo la técnica de 'grooming', ya ha sido enviado a prisión sin fianza.

Detenido un hombre de 65 años por un delito de 'childgrooming' y provocación sexual a una niña de 10 años en Alicante

Detenido un hombre de 65 años por un delito de 'childgrooming' y provocación sexual a una niña de 10 años en Alicante Detenido un hombre de 65 años por un delito de 'childgrooming' y provocación sexual a una niña de 10 años en Alicante

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Juan Vivancos
Publicado:

La Guardia Civil ha detenido en Alicante a un ciberdepredador sexual en serie al que se le atribuyen 36 delitos contra la libertad sexual cometidos sobre más de una veintena de menores de 16 años. La investigación, iniciada tras la denuncia de una víctima en Gran canaria, ha destapado una actividad que se prolongó durante más de una década.

La operación denominada 'Achillea' ha permitido identificar por el momento a más de 20 víctimas, algunas de ellas de tan solo ocho años, localizadas en distintos puntos de España y el Extranjero.

Según la investigación el detenido utilizaba la técnica conocida como 'grooming', contactando con sus víctimas por redes sociales, haciéndose pasar por un menor de edad llamado "Juan" y ganándose la confianza y manipulando a las víctimas, hasta el punto de recibir contenido sexual por parte de estas, incluso tratarse como "novios"

La investigación por parte de los agentes comenzó en 2024 tras la denuncia presentada por una víctima en Gran Canaria. Al registrar el domicilio del sospechoso, se encontraron con más de 200 dispositivos de almacenamiento, con una capacidad de 18000 gigabytes.

El análisis del material, llevado a cabo por el equipo judicial de Santa María de Guía, permitió localizar una gran cantidad de archivos con contenido pedófilo e identificar progresivamente a las víctimas.

El acusado guardó esos archivos pedófilos para su propio consumo sexual, organizando una colección privada, han señalado las mismas fuentes. Como consecuencia de las investigaciones, se ha conseguido detener al autor, una persona natural de Alicante que ya ha sido enviado a prisión sin fianza.

Desde la Guardia Civil se previene contra el 'grooming' recomendando mantener los perfiles cerrados y no aceptando solicitudes de desconocidos e instando a los padres a que tengan control de las actividades 'online' de sus hijos.

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