Condenan a un pedófilo a 8 años de cárcel por mantener relaciones con una menor: "Ella lo quería tanto como yo"

En el condado de Yorkshire, Reino Unido, un pedófilo convicto ha sido condenado a ocho años de prisión por mantener relaciones sexuales con una menor. El agresor abusó sexualmente de la víctima de 13 años en unas quince ocasiones.

Joshua Martin, de 26 años, conoció a su víctima y a los amigos de esta en un McDonald's después de quedar con uno de ellos. Al acercarse a la joven, la engañó asegurándole que tenía tan solo 19 años.

Como se expuso ante el tribunal, fue uno de los amigos de la víctima, quien conocía previamente al acusado, el que alertó a las autoridades sobre los abusos e insistió en que estos comenzaron cuando ella tenía tan solo trece años.

La fiscal encargada del caso, Kitty Colley, remarcó que la víctima "le dijo a los oficiales que lo conoció cuando estaba en McDonald's con su amigo" y que "le envió un mensaje en Snapchat" al que él respondió.

A partir de entonces, sabiendo el acusado en todo momento la edad de su víctima, "se comunicaron durante unos tres meses antes de que ella fuera a su apartamento tras recibir una invitación suya". La joven confió en el agresor en todo momento y este, según ha detallado la fiscalía, llevó a cabo un ejercicio de "grooming clásico".

"Ella lo quería tanto como yo"

Cuando el acusado fue interrogado por la Policía, preguntó: "¿Podemos terminar con esto de una vez, por favor?". Mientras que insistía en que la situación le estaba haciendo "parecer el malo" y que, a pesar de que fuese consciente de que era menor, "ella lo quería tanto como yo, no soy el único culpable".

Sin embargo, durante el juicio se expuso que la víctima vomitó en una ocasión, mientras que Martín le increpó en otra: "Si quieres que pare, me detendré, pero esto no me ayuda".

Se declaró culpable

Martin se declaró culpable de los cuatro cargos de actividad sexual con un menor y de no cumplir con los requisitos de notificación después de que fuese condenado en 2021 por posesión de pornografía infantil.

La jueza encargada del caso, Kate Rayfield, expresó que el acusado se siente "atraído sexualmente por niñas de 13 a 15 años" y que mantiene relaciones "no adecuadas" en las que abusa de su poder como adulto.

