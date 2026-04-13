Condenan a 83 años de cárcel al pederasta del Raval por violar a una menor de 12 años tutelada y grabarla

El presunto líder de una red de pederastia en el barrio del Raval de Barcelona ha aceptado este lunes 83 años de prisión por agredir sexualmente y elaborar pornografía infantil utilizando a una menor especialmente vulnerable, cuya guarda administrativa correspondía a la Direcció General d'Atenció a la Infancia i la Adolescència (Dgaia).

El cabecilla de esta red de pederastas, además de violar reiteradamente a la menor, organizaba encuentros en su piso del barrio barcelonès del Raval para que otros hombres que están investigados la agredieran también sexualmente, lo que grababa con cámaras ocultas en la casa para después difundir las imágenes.

El electricista, en prisión provisional desde su detención, utilizó a la menor como "herramienta de captación en internet para acordar sesiones de sexo grupal, mientras la ponía a disposición de terceras personas y facilitaba su participación en esas prácticas sexuales".

Además, creó una cuenta de Instagram, suplantando la identidad de la menor, en la que colgaba fotografías de la joven como "reclamo sexual" para captar a otros agresores.

El acusado, que en aquel momento tenía 40 años, contactó con ella por primera vez a través de la aplicación Badoo, y concertó con la niña un primer encuentro. En esos primeros contactos, el hombre logró obtener un total de 44 fotos de la menor desnuda.

En aquel momento, la víctima se encontraba en un centro de menores bajo la tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat (DGAIA), del cual se escaparía a partir de entonces para acudir al domicilio del cabecilla de la red, donde "le imponía mantener" relaciones sexuales "aprovechándose de su situación de clara vulnerabilidad". Además de agredirla sexualmente, el pederasta la convenció para grabarla, imágenes que después difundiría en redes sociales y plataformas de mensajería.

A partir de noviembre de 2020, el líder de la red de pederastas fue un paso más allá y comenzó a utilizar a la menor como "reclamo", ofreciéndola a terceros en redes sociales a fin de mantener relaciones sexuales en grupo, para lo cual creó un falso perfil de la niña en el que aparecía en ropa interior.

Aunque la Fiscalía solicitaba inicialmente 107 años de prisión para él, este lunes se ha celebrado una vista de conformidad ante el tribunal de la sección 2 de la Audiencia Provincial de Barcelona en la que las partes han llegado a un acuerdo.

Investigado por otras dos causas

El pederasta confeso está siendo investigado en otras dos causas, junto a otros hombres, una de ellas por presuntas agresiones sexuales a menores y otra por elaboración de pornografía infantil.

El 9 de junio de 2022 se practicó una entrada y registro en el domicilio, en el que se localizó el móvil utilizado para la grabación de los vídeos y para interactuar con otros individuos en redes sociales y plataformas de mensajería para concertar encuentros sexuales entre terceros, el condenado y la menor.

El móvil almacenaba centenares de archivos creados tanto por el condenado como por terceras personas no identificadas y que obtuvo al descargarlas de plataformas, en los que aparecen niños de corta edad desnudos, practicando o recibiendo felaciones o siendo penetrados anal y vaginalmente por adultos u otros menores, así como un portátil con 1.300 vídeos y 9.000 imágenes de la misma índole.

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