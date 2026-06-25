Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Tarragona

Detenido un hombre en Tarragona por practicar 'Childgrooming' y tener pornografía infantil

Se trata de un varón de 26 años al que presuntamente se le acusa de cuatro delitos, entre ellos acoso sexual a menores y pornografía infantil.

Ciberacoso sexual a menores

Ciberacoso sexual a menores Istock

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 26 años en Alcanar (Tarragona) por acoso sexual a menores, exhibicionismo, sextorsión y pornografía infantil, presuntamente. Tras revisar su material informático los agentes han acreditado la existencia de 2958 fotografías y 213 vídeos de pornografía infantil. El número de víctimas asciende a 21 chicas, todas ellas menores de edad, con edades comprendidas entre los 9 y 17 años.

El atroz hecho salió a la luz gracias a la denuncia que interpuso junto a su madre una niña de once años, que había sido acosada sexualmente por el sujeto. La víctima relató que este varón había contactado con ella por redes sociales haciéndose pasar por un atractivo adolescente de 16 años.

Un videojuego como chat

Los contactos entre el varón de 26 años y la niña de 11 se iniciaron por medio de un videojuego multijugador, en el que fue ganándose la confianza de la niña hasta el punto de iniciar conversaciones íntimas con ella. Sin embargo, no era el chico atractivo de 16 años por el que se hacía pasar, sino un varón de 26 años que pasaba todo el día en casa encerrado con varios dispositivos electrónicos a su alcance.

Más Víctimas

El presunto acosador tarraconense no solo contactó con esta niña, sino con 200 niñas más, menores de edad todas, consiguiendo su cometido de establecer conversación con 37 de ellas y llegando a acosar sexualmente a 21, tras las pesquisas llevadas a cabo por la Policía.

'El Childrooming' como 'modus operandi'

El detenido utilizaba esta técnica para conseguir su objetivo, el 'Childrooming' consiste en contactar con menores vía redes sociales y manipularles psicológicamente con la intención de ganarse su confianza y satisfacer sus deseos sexuales. Eso intentó con la denunciante que tras conseguir su número de teléfono le exigió contenido sexual, para más tarde amenazarle con publicarlo si no recibía más

Los investigadores han decretado que el varón contaba con más perfiles falsos, incluso femeninos, para conseguir más material pornográfico. La mayoría de las victimas ya han sido identificadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Leo consigue bañarse en el mar por primera vez gracias a la evolución de su tratamiento

Los primeros contactos con el mar ya están mejorando algunas de sus heridas

Publicidad

Sociedad

Venezolana en España

Desesperación entre los venezolanos en España: "Todavía no hemos podido localizar a toda la familia, es terrible"

Los primeros contactos con el mar ya están mejorando algunas de sus heridas

Leo consigue bañarse en el mar por primera vez gracias a la evolución de su tratamiento

Ciberacoso sexual a menores

Detenido un hombre en Tarragona por practicar 'Childgrooming' y tener pornografía infantil

Vista de la playa de Ondarreta de San Sebastián
Ahogamiento en San Sebastián

Muere ahogada una mujer en una playa de San Sebastián

Secuelas físicas en los pacientes y estafas económicas
Falsos dentistas

Cierran dos clínicas dentales en Barcelona que hacían cirugías sin titulación y con instrumental caducado 

Imagen de archivo de los pies de un bebé
Negligencia

Investigan si hubo negligencia en la muerte de un bebé de cinco meses en una guardería de El Masnou

Dos años después del fallecimiento del bebé, la justicia mantiene abierta la investigación tras el informe forense definitivo, que atribuye la muerte a una insuficiencia respiratoria. El juzgado investiga ahora a dos cuidadoras del centro para esclarecer si existió alguna negligencia.

Termómetro
OLA DE CALOR

Ni ventilador ni aire acondicionado: el truco para dormir mejor en las noches tropicales

El aumento de las temperaturas dificulta conciliar el sueño. Esta ola de calor conlleva noches tropicales donde la temperatura no baja de los 20º y noches tórridas donde la temperatura mínima es de 25 º

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, jueves 25 de junio de 2026

Julian Assange

Efemérides de hoy 25 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 25 de junio?

Imagen del incendio en Yecla

Un incendio obliga a confinar a 700 personas en Sant Quirze de Safaja (Cataluña) y otro en Murcia deja seis heridos

Publicidad