Detenido un hombre en Tarragona por practicar 'Childgrooming' y tener pornografía infantil

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 26 años en Alcanar (Tarragona) por acoso sexual a menores, exhibicionismo, sextorsión y pornografía infantil, presuntamente. Tras revisar su material informático los agentes han acreditado la existencia de 2958 fotografías y 213 vídeos de pornografía infantil. El número de víctimas asciende a 21 chicas, todas ellas menores de edad, con edades comprendidas entre los 9 y 17 años.

El atroz hecho salió a la luz gracias a la denuncia que interpuso junto a su madre una niña de once años, que había sido acosada sexualmente por el sujeto. La víctima relató que este varón había contactado con ella por redes sociales haciéndose pasar por un atractivo adolescente de 16 años.

Un videojuego como chat

Los contactos entre el varón de 26 años y la niña de 11 se iniciaron por medio de un videojuego multijugador, en el que fue ganándose la confianza de la niña hasta el punto de iniciar conversaciones íntimas con ella. Sin embargo, no era el chico atractivo de 16 años por el que se hacía pasar, sino un varón de 26 años que pasaba todo el día en casa encerrado con varios dispositivos electrónicos a su alcance.

Más Víctimas

El presunto acosador tarraconense no solo contactó con esta niña, sino con 200 niñas más, menores de edad todas, consiguiendo su cometido de establecer conversación con 37 de ellas y llegando a acosar sexualmente a 21, tras las pesquisas llevadas a cabo por la Policía.

'El Childrooming' como 'modus operandi'

El detenido utilizaba esta técnica para conseguir su objetivo, el 'Childrooming' consiste en contactar con menores vía redes sociales y manipularles psicológicamente con la intención de ganarse su confianza y satisfacer sus deseos sexuales. Eso intentó con la denunciante que tras conseguir su número de teléfono le exigió contenido sexual, para más tarde amenazarle con publicarlo si no recibía más

Los investigadores han decretado que el varón contaba con más perfiles falsos, incluso femeninos, para conseguir más material pornográfico. La mayoría de las victimas ya han sido identificadas.

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