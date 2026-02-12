Desde los cimientos del caso Epstein en 2005 hasta los últimos nombres censurados en los documentos del pederasta

Las casas reales británica y noruega, o exministros del Reino Unido, Francia y Eslovaquia, entre otras personalidades. Son innumerables ya las ramificaciones que deja el caso Epstein en diferentes lugares del mundo.

Desde que el pasado viernes el Departamento de Justicia estadounidense liberara más de tres millones de páginas del caso, incluidos miles de vídeos e imágenes, se han ido conociendo contactos, conversaciones y encuentros que, en algunos casos, revelan relaciones bastante estrechas con Jeffrey Epstein. En la Newsletter de Antena 3 Noticias analizamos la onda expansiva de los papeles del pederasta estadounidense y sus posibles consecuencias.

El año pasado, Donald Trump se opuso a la revelación de los documentos de Epstein, llegando a denunciar una campaña de los demócratas en su contra, tras lo que cambió de postura y firmó en noviembre la ley para su publicación tras constatar el apoyo que había dentro del Partido Republicano.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que el presidente de Estados Unidos rompió su relación con el pederasta, aunque no aclaró si el republicano conocía sus delitos. "A diferencia de muchas otras personas nombradas en los archivos de Jeffrey Epstein, el presidente Trump rompió su relación con él y fue honesto y transparente al respecto durante años", dijo Leavitt.

Entre los nombres que aparecen en los documentos. Bill Gates, Andrés Mountbatten-Windsor, Richard Branson, Sarah Ferguson, o Woody Allen y Soon-Yi Previn.

Datos básicos del caso Epstein

Ahora bien, hay una serie de datos que es preciso conocer para situarse en este enmarañado caso. Por un lado, hay que tener en cuenta que el hecho de aparecer en los archivos de Epstein no conlleva haber cometido un delito. En 2019, cuando estaba en la cárcel y esperaba juicio, Jeffrey Epstein se suicidó.

La única persona juzgada, condenada y encarcelada por la trama de tráfico de mujeres es Ghislaine Maxwell, corresponsable de la empresa delictiva. Además, hay dos años clave: 2005 y 2008.

En 2005 fue cuando la Policía investigó por primera vez a Epstein por presunto abuso sexual de una menor de 14 años. En 2008, Epstein evita el juicio al declararse culpable de dos delitos y le aplican una condena de 18 meses de cárcel.

Ghislaine Maxwell ofrece a Trump limpiar su nombre a cambio de un indulto

Mediante su equipo legal, Ghislaine Maxwell, cómplice del delincuente sexual Jeffrey Epstein, ha ofrecido limpiar el nombre del presidente estadounidense, Donald Trump, a cambio de un indulto. Está condenada a 20 años de prisión por tráfico de menores en la red de pedofilia dirigida Epstein.

"La señora Maxwell está dispuesta a hablar de todo, con honestidad, si el presidente Trump le otorga el indulto", decía el abogado David Oscar Markus, durante la comparecencia telemática de Maxwell ante la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. El abogado incide en que "solo ella puede dar toda la información".

"A algunos puede que no les guste lo que escuchen, pero la verdad es lo importante. Por ejemplo, que tanto el presidente Trump como el presidente Clinton son inocentes", explica. Markus subraya que "la señora Maxwell puede explicar por sí sola por qué y la opinión pública tiene derecho a esa explicación".

Musk se ofrece a pagar los honorarios de defensa de las víctimas

Recientemente, el multimillonario Elon Musk se ha ofrecido a pagar los honorarios de defensa de las víctimas del pederasta que sean demandadas por decir la verdad y señalar en público a los clientes de la red de tráfico sexual. "Pagaré la defensa de cualquiera que diga la verdad sobre esto y sea demandado por hacerlo", ha dicho Musk.

En los tres millones de documentos publicados hace unos días, aparecen algunos mensajes entre el multimillonario y personalidades destacadas, incluido Musk y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Nombres borrados

Son hasta seis los nombres que habrían sido borrados en los documentos del caso Epstein. Ante tal situación, los legisladores estadounidenses muestran su preocupación, a la vez que advierten de que se reservan el derecho de adoptar medidas para hacer públicas esas identidades si el Departamento de Justicia no corrige las omisiones.

Según avanzaba Thomas Massie, republicano por Kentucky, uno de esos nombres que se ha querido ocultar pertenece a un ciudadano estadounidense y otro sería un extranjero. También sugirió que otro nombre podría estar bajo investigación y el resto serían de nacionalidades inciertas.

El Consejo de Europa retira la inmunidad al exsecretario general Thorbjorn Jagland

Este miércoles, el Consejo de Europa ha retirado la inmunidad al exsecretario general y exprimer ministro noruego Thorbjorn Jagland siguiendo la petición de las autoridades de Noruega, que investigan un caso de corrupción agravada, tras las revelaciones de los archivos de Epstein que salpican a distintas personalidades de las instituciones noruegas, incluyendo el exmandatario.

La institución ha informado del paso que da la comisión de Ministros tras la investigación interna que ha levado a cabo el Consejo de Europa tras las revelaciones en prensa.

La princesa Sofía de Suecia confirma dos contactos con Epstein

Hace unos días, la princesa Sofía de Suecia confirmó haber mantenido contacto con el pederasta en dos ocasiones hace dos décadas, aunque aseguró que no lo volvió a ver desde aquel momento. "Como hemos mencionado con anterioridad, coincidí con él en un par de actos sociales. Pero ahora que he leído sobre los terribles crímenes que cometió con chicas jóvenes estoy muy agradecida por no haber tenido nada que ver con él desde esas dos ocasiones hace dos décadas", señaló la princesa.

La esposa del príncipe Carlos Felipe explicó que conoció a Epstein cuando se lo presentaron en un evento, tras lo que lo vio de nuevo en la proyección de una película "junto con muchas otras personas". "Por suerte sólo fueron esas veces", afirmó Sofía. Además, expresó su solidaridad con las víctimas y su confianza en que se haga "justicia".

