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Caso Plus Ultra

Zapatero ve motivos de nulidad en los dispositivos que le sirvieron al juez Calama para imputarle en el caso 'Plus Ultra'

La defensa del expresidente del Gobierno reclama conocer la autorización judicial para analizar unos chats, incautados en un disco duro de un abogado, que motivaron su imputación.

Imagen del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

Zapatero ve motivos de nulidad en los dispositivos que le sirvieron al juez Calama para imputarle | EFE

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Alba Gutiérrez
Publicado:

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sostiene que hay motivos para anular la causa contra él por la forma de analizar dos dispositivos que el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Plus Ultra' entiende relevantes: un disco duro intervenido al abogado Miguel Palomero y el teléfono móvil de un exdirectivo de la aerolínea facilitado por Estados Unidos.

Así lo ha hecho saber el exlíder socialista en varios escritos posteriores a su declaración como investigado como presunto líder de una red de tráfico de influencias en torno al rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra en pandemia.

Por un lado, Zapatero pide al juez requerir a la Fiscalía Anticorrupción para que indique la resolución judicial motivada que autorizó y habilitó el análisis de un disco duro incautado al abogado Miguel Palomero, investigado en la causa, que contenía conversaciones de WhatsApp y otra documentación analizada por los investigadores.

La defensa del expresidente indica que no ha logrado encontrar resoluciones que autorizasen de forma motivada a Anticorrupción para que analizasen el dispositivo.

Añade que, si no hubiese una autorización en una resolución fundamentada, las garantías esenciales del procedimiento se verían "radicalmente laminadas" porque las actuaciones policiales se habrían realizado sin "la habilitación legal exigida por la Constitución", vulnerando los derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones, a la intimidad y a la protección de datos personales.

El móvil de Rodolfo Reyes y la cooperación internacional

Por otro lado, Zapatero recurre la decisión del juez de no extender la solicitud de cooperación internacional a Estados Unidos para que aporte más información sobre cómo tuvo acceso al contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea imputado.

El juez Calama argumentó que no es posible efectuar una "valoración fundada" sobre la petición de información sobre el móvil de Reyes hasta que Estados Unidos no conteste a la reclamación de cooperación jurídica que el juez envió hace unas semanas para poder utilizar como medio de prueba el contenido del móvil de ese empresario venezolano.

Tal y como apunta, "la solicitud de ampliación de la comisión rogatoria no entraña, en modo alguno, nuestro aquietamiento con la incorporación del contenido del dispositivo a la causa, ni reconocimiento de la regularidad del material controvertido, ni conformidad con su eventual utilización como medio de prueba".

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