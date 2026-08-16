Efemérides de hoy 16 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 16 de agosto?

El 16 de agosto de 2005, el veterano cosmonauta ruso Serguéi Krikaliov, quien en ese momento se desempeñaba como comandante de la Expedición 11 a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI), grabó su nombre con letras de oro en la historia de la exploración cósmica al romper el récord mundial de tiempo acumulado en el espacio. Durante esa histórica jornada en órbita, Krikaliov superó la asombrosa marca previa de 747 días, 14 horas y 14 minutos que ostentaba su compatriota Serguéi Avdéyev. Este hito no fue el fruto de una sola misión prolongada, sino el resultado de una brillante trayectoria que incluyó seis vuelos espaciales distintos a lo largo de casi dos décadas, operando tanto en la legendaria estación soviética Mir como en los transbordadores de la NASA y la propia EEI. Conocido popularmente como el «último ciudadano soviético» debido a que le tocó vivir la desintegración de la URSS mientras se encontraba atrapado en órbita a principios de los años noventa, Krikaliov acumuló finalmente un total de 803 días en el espacio al concluir su última misión.

Su hazaña científica no solo demostró la extraordinaria capacidad de adaptación y resistencia del cuerpo humano a las condiciones extremas de microgravedad a largo plazo, sino que también proporcionó datos biomédicos invaluables para planificar futuros viajes interplanetarios. Aunque su récord de permanencia acumulada fue superado años más tarde por otros cosmonautas, su legado sigue siendo un pilar fundamental en la era de la cooperación espacial internacional.

Un 16 de agosto, pero de 1863, un grupo de catorce patriotas liderados por Santiago Rodríguez y Benito Monción iza la bandera dominicana en el cerro de Capotillo, un acto heroico conocido como el Grito de Capotillo que inicia la Guerra de la Restauración de la República Dominicana contra el Imperio español. Este conflicto armado estalló debido al profundo descontento de la población tras la polémica decisión del presidente Pedro Santana de anexar el país a España dos años antes, una medida que había abolido la independencia lograda en 1844 y degradado a la nación al estatus de colonia. La insurrección popular, caracterizada por una feroz guerra de guerrillas y un fuerte sentimiento de identidad nacional, desgastó rápidamente a las tropas realistas y culminó con éxito en 1865 con la salida definitiva de las fuerzas españolas y el restablecimiento definitivo de la soberanía republicana, convirtiendo esta fecha en un símbolo eterno de libertad que los dominicanos conmemoran cada año.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 16 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 16 de agosto?

1519.- Tras deshacerse de sus naves, Hernán Cortes se adentra con sus hombres en territorio de México.

1570.- Felipe II establece la Inquisición en los territorios de América mediante una Cédula Real.

1898.- Publicación en "El Tiempo" del famoso artículo de Francisco Silvela, (España) "Sin pulso", que inició la llamada "Literatura del desastre".

1919.- La Gaceta de Madrid publica el decreto que autoriza la adhesión de España a la Sociedad de Naciones.

1972.- El Rey de Marruecos Hassan II resulta ileso en un atentado perpetrado por un sector de las fuerzas aéreas de su país.

2000.- Científicos japoneses y estadounidenses clonan por primera vez un cerdo utilizando las células de la piel de un feto de uno de estos animales.

2005.- Diecisiete militares españoles fallecen al estrellarse el helicóptero en el que viajaban al oeste de Afganistán, cerca de la ciudad de Herat.

2009.- El atleta jamaicano Usain Bolt establece un récord mundial de 100 metros lisos con un tiempo de 9.58 en Berlín.

2012.- Ecuador concede asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assange, refugiado en su embajada en Londres.

2017.- Explosión en un chalet de Alcanar (Tarragona) cuando la célula yihadista que atentó en Cataluña preparaba explosivos para otro ataque. Mueren dos terroristas, entre ellos el imán de Ripoll, cerebro de los atentados.

2018.- La Santa Sede emite una declaración de apoyo a las 300 víctimas que sufrieron abusos sexuales por parte de "sacerdotes depredadores" en Pensilvania (EEUU).

¿Quién nació el 16 de agosto?

1815.- Juan Bosco, santo italiano, fundador de los Salesianos.

1888.- Thomas E. Lawrence "Lawrence de Arabia", arqueólogo, militar y escritor galés.

1895.- Jacinto Guerrero, compositor español.

1920.- José Tamayo, director teatral español.

1920.- Charles Bukowski, escritor estadounidense.

1944.- Soledad Becerril, política española.

1958.- Madonna, cantante estadounidense.

¿Quién murió el 16 de agosto?

1888.- John S. Pemberton, estadounidense que inventó la Coca-Cola.

1949.- Margaret Mitchell, estadounidense, autora de "Lo que el viento se llevó".

1956.- Bela Lugosi, actor estadounidense de origen austro-húngaro.

1977.- Elvis Presley, cantante estadounidense.

2018.- Aretha Franklin, cantante estadounidense.

2022.- Rafael Fernández Callejo, músico español miembro fundador del grupo Tam Tam Go.

2023.- Renata Scotto, soprano italiana.

¿Qué se celebra el 16 de agosto?

Hoy, 16 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Montaña Rusa y el Día Internacional del Ron.

Horóscopo del 16 de agosto

Los nacidos el 16 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 16 de agosto

Hoy, 16 de agosto, se celebran los santos Esteban de Hungría, Eleuterio, Arsacio y Roque.